Emekli Öğretmenden Tekvando İle Milli Sporcu Yetiştirme Misyonu

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde Tekvando İle Sporcular Yetişiyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, emekli fen bilgisi öğretmeni Ahmet Turan Dinçer, 2006 yılında açtığı tekvando salonunda 19 yıldır gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışıyor. Dinçer, bugüne kadar 15'i milli sporcu olmak üzere 2 binden fazla çocuk ve genci tekvando ile tanıştırdı.

Emekliliğin Ardından Tam Zamanlı Tekvando Eğitimi

Dinçer, 2006 yılında Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen kursa katılarak antrenörlük sertifikası aldı. Öğretmenlik kariyerinin yanı sıra, açtığı salonda tekvando antrenörlüğünü uzun yıllar sürdürdü. Geçtiğimiz yıl fen bilgisi öğretmenliğinden emekli olduktan sonra, tüm zamanını tekvando sporuna ayıran Dinçer, milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer gibi birçok sporcunun turnuvalara hazırlanmasında önemli bir rol oynadı.

Topluma Yararlı Gençler Yetiştirmek

Ahmet Turan Dinçer, sporun hayatında önemli bir yer tuttuğunu dile getirerek, gençleri spora yönlendirmek amacıyla kurs açma kararı aldığını söyledi. Dinçer, "Derslerden arta kalan zamanlarda öğrencilerimle tekvando antrenmanları yapıyorduk. Emekli olduktan sonra ise tamamen tekvando kursuma ve öğrencilerime odaklandım. Hem spor eğitimi veriyor hem de karakter sahibi, topluma yararlı gençler yetiştirmenin gururunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Sporun Önemi ve Aile Atmosferi

Tekvandonun gençleri teknoloji bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutan önemli bir spor dalı olduğuna dikkat çeken Dinçer, şampiyon sporcular yetiştirmenin yanı sıra, gençleri iyi birey olarak topluma kazandırma gayesi içinde olduklarını belirtti. Şu anda 160 öğrencisinin bulunduğunu kaydeden Dinçer, "Biz burada onlara hem disiplin hem de sağlıklı bir yaşam sunuyoruz. Gençlerimizin sporla zaman geçirmelerini istiyoruz. İnşallah bu gençlerimiz arasından Avrupa ve dünya şampiyonları çıkaracağız. Tekvando salonumuz bizim için aile ortamı gibi. Öğrencilerimizin sevinciyle seviniyor, mağlubiyetiyle üzülüyoruz" dedi.

Genç Sporcuların Hedefleri

Tekvandoya 5. sınıfta başlayan ve yıldızlar ile gençler kategorilerinde dereceler elde eden Furkan Özen, Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak uluslararası arenada ülkesini temsil etmek istediğini ifade etti. Halimena Bekdemir ise 2. sınıfta başlayan tekvandoda, 2024 yılında uluslararası bir turnuvada üçüncülük elde ettiğini belirterek, en büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ve ailesini gururlandırmak istediğini açıkladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki emekli fen bilgisi öğretmeni Ahmet Turan Dinçer, 19 yıldır açık olan tekvando salonunda geleceğin milli sporcularını yetiştiriyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki emekli fen bilgisi öğretmeni Ahmet Turan Dinçer, 19 yıldır açık olan tekvando salonunda geleceğin milli sporcularını yetiştiriyor.