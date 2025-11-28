Emekli Polis Recep Adıgüzel, Deprem Bölgesinde Maraton Dereceleriyle Dikkat Çekiyor

Balıkesir Sındırgı'da yaşayan 53 yaşındaki emekli polis Recep Adıgüzel, deprem sürecine rağmen antrenmanlarını sürdürüp maratonlarda üst üste dereceler elde etti.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:21
Son aylarda birçok depremin meydana geldiği Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde her şeye rağmen antrenmanlarını aksatmayan 53 yaşındaki emekli polis memuru Recep Adıgüzel, maraton yarışlarındaki başarısıyla ilgi topluyor.

İstanbul-Avrasya Maratonu'nda kayda değer başarı

Artçı depremlerin aralıksız sürdüğü 3 aylık süreçte çalışmalarını bırakmayan Adıgüzel, 42 kilometrelik İstanbul-Avrasya Maratonu’nda kendi yaş kategorisinde 6 bin 700 sporcu arasından 305. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Yarışlarda istikrarlı performans

Memuriyet yıllarında atletizmi hobi olarak sürdüren Adıgüzel, 2018’de emekli olduktan sonra maratonlara ağırlık verdi. 2025 yılında düzenlenen yarışlarda; Karşıyaka Zübeyde Hanım Maratonu’nda 1.’lik, Zeytinburnu Maratonu’nda 2.’lik ve Karaköprü Sayburç Koşuları’nda 3.’lük elde ederek performansını korudu. Ayrıca tabanca atıcılığında Emniyet Genel Müdürlüğü 2.’liği bulunuyor.

Depreme rağmen antrenman ve hedefler

Sındırgı Atatürk Stadı’nda arkadaşlarıyla antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Adıgüzel, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Emekliyim, yaklaşık altı-yedi sene önce emekli oldum. Emeklilikten sonra atletizme başladım. Yurt genelinde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Her geçen gün derecemi biraz daha ilerletiyorum."

Deprem sürecinde antrenmanları bırakmadıklarını vurgulayan Adıgüzel, "Malum bölgemiz deprem bölgesi, üst üste sarsıntılar yaşadık. Buna rağmen koşuya devam ettik ve son yarışmalarda dereceler aldık. Yetkili kurumlardan antrenör veya antrenman desteği olursa başarılarımı daha da artıracağımıza inanıyorum. Milli takıma yükselme hedefim var" dedi.

Gençlere örnek oluyor

Antrenman sırasında kendilerine eşlik eden çocukların motivasyonunu artırdığını ifade eden Adıgüzel, gençlere örnek olmayı amaçladığını belirtti. "Yaşım 53, 50-55 yaş kategorisinde yarışıyorum. Derecemi daha da geliştirip Türkiye rekorlarına ulaşmak istiyorum" diye konuştu.

