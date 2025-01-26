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Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği başkanlığına yeniden seçildi. Seçim Arnavutluk'un Tiran şehrinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:14
Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yeniden Balkan Bisiklet Birliğinin (BCU) başkanı olarak atanmanın gururunu yaşıyor. BCU başkanlık seçimi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirildi.

Müftüoğlu, seçime katılan 12 ülke federasyonunun oyunu alarak 2023 yılından beri sürdürdüğü başkanlık görevine tekrar seçilmiş oldu. Ayrıca, Balkan Bisiklet Birliği Kongresi'nde yönetim kurulu ve asbaşkanlık seçimleri de yapıldı.

Kongreye Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa ve Arnavutluk Olimpiyat Komitesi Başkanı Fidel Ylli de katılım gösterdi. Müftüoğlu, kongrede yaptığı konuşmada BCU'nun son iki yılda bisiklet sporunun gelişimi adına yürüttüğü önemli çalışmaların altını çizdi.

"Türk bisikletinin Balkanlar'daki konumunu daha da güçlendiren çalışmalarımızın başarılı olması ve devamlılığı çok değerli. Bisiklet sporunun daha da geliştirilmesi için sürdürülebilir stratejimize ve vizyonumuza bağlı kalacağız," diyen Müftüoğlu, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a destekleri için teşekkür etti.

Müftüoğlu, 2023 yılından bu yana Uluslararası Bisiklet Birliği Dayanışma Kurulu üyeliği görevini de sürdürmektedir.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu (solda), yeniden Balkan Bisiklet Birliğinin...

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu (solda), yeniden Balkan Bisiklet Birliğinin (BCU) başkanı oldu.

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