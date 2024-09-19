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Emlak Konut, 18. Erciyes Kupası'nda Galatasaray'ı Yenerek Zafer Elde Etti

Kayseri'de gerçekleşen 18. Erciyes Kupası'nda Emlak Konut, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 74-56 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:55
Emlak Konut, 18. Erciyes Kupası'nda Galatasaray'ı Yenerek Zafer Elde Etti

18. Erciyes Kupası'nda Nefes Kesen Karşılaşma

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda büyük bir heyecan yaşandı. Turnuvanın önemli mücadelelerinden birinde Emlak Konut, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşı karşıya geldi.

Emlak Konut'un Öğleden Sonra Başarısı

Günün maçı sonunda Emlak Konut, sahadan 74-56 galip ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Emlak Konutlu oyuncu Berfin Sertoğlu (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Emlak Konutlu oyuncu Berfin Sertoğlu (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Emlak Konutlu oyuncu Berfin Sertoğlu (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Emlak Konutlu oyuncu Berfin Sertoğlu (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Emlak Konutlu oyuncu Berfin Sertoğlu (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Emlak Konutlu oyuncu Berfin Sertoğlu (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Emlak Konutlu oyuncu Berfin Sertoğlu (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Emlak Konutlu oyuncu Berfin Sertoğlu (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Emlak Konutlu oyuncu Berfin Sertoğlu (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Emlak Konutlu oyuncu Berfin Sertoğlu (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Sude Yılmaz (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Sude Yılmaz (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Sude Yılmaz (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Sude Yılmaz (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Sude Yılmaz (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Sude Yılmaz (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Sude Yılmaz (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Sude Yılmaz (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Sude Yılmaz (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Sude Yılmaz (solda), rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Sude Yılmaz (solda), rakibiyle mücadele etti.

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