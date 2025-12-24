Erciyes 38 FK Antalya kampı için yarın toplanıyor

Kadro güçlendirme ve hazırlık maçı planları

Nesine 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, yarın Antalya'da toplanarak kamp çalışmalarına başlayacak. Mavi-siyahlılar, 15 haftalık ilk yarının ardından verilen 5 günlük iznin sona ermesiyle hazırlık sürecine start verecek.

Teknik Direktör Adem Çak yönetimindeki ekip, kamp kadrosuna 4-5 yeni ismi dahil etmeyi planlıyor. Takım yarın saat 15.30'da Antalya'da toplanacak ve 17.30'da haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Antalya kampı 2 hafta sürecek; Erciyes 38 FK bu süreçte 2 veya 3 hazırlık maçı oynayacak ve kampın tamamlanmasının ardından Kayseri'ye dönerek lig hazırlıklarına devam edecek.

Ligin ilk yarısını 23 puanla 5. sırada tamamlayan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Türk Metal 1963 SK'ya konuk olacak.

