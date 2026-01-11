Erciyes 38 FK, Hacettepe Türk Metalspor'a 2-0 Yenildi

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, deplasmanda karşılaştığı Hacettepe Türk Metalspor maçından 2-0 mağlup ayrıldı. Mavi siyahlılar, ligin ikinci yarısının ilk maçını yenilgiyle noktaladı.

Maç Detayları

Stadyum: Kırıkkale Başpınar

Hakemler: Berat Can Taşkesen, Bülent Korkmaz, Mehmet Şenkaya

Skor: Hacettepe Türk Metalspor 2-0 Erciyes 38 FK

Goller: Yakup Alkan (dk.45+3 pen), Ahmet Tuncay (dk.47) — her iki gol de Hacettepe Türk Metalspor adına kaydedildi.

Takım Kadroları

Hacettepe Türk Metalspor: Oğuz Kaan Doğan, Mehmet Eren Korkmaz, Kerem Köysüren, Mustafa Yusuf Şimşek, Fırat Tulgayoğlu, Oğuzhan Erdoğan (Yakup Alkan Dk.35), Ahmet Tuncay (Mert Tekin Dk.79), Mahmut Alyurt (Onur Ekri Dk.68), İbrahim Gündüz, Mehmet Uğurlu, Hulusi Destici

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Malatyalı, Burak Kunduzcu, Enes Doğan, Eren Arıkan, Berke Kayar (Caner Kaban Dk.85), Mehmet Tosun (Ethem Balcı Dk.68), Hüseyin Ekici, Serdar Yiğit, Artun Akçakın, Çağrı Yağız Yasak

Sarı kartlar: Hulusi Destici, Mustafa Yusuf Şimşek (Hacettepe Türk Metalspor); Mehmet Tosun (Erciyes 38 FK)

