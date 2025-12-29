DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Erciyes 38 FK ilk transferini açıkladı: Canerkara/Caner Kaban

Erciyes 38 FK, ikinci yarı hazırlıkları sırasında Adana Demirspor’dan Canerkara/Caner Kaban ile sezonun ilk transferini resmen duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:25
Erciyes 38 FK ilk transferini açıkladı: Canerkara/Caner Kaban

Erciyes 38 FK ilk transferini açıkladı

Adana Demirspor’dan Canerkara ile sözleşme

Erciyes 38 FK, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdürürken ara transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Kulüp, Adana Demirspor kaynaklı transferde Canerkara ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Adana Demirspor’dan Caner Kaban ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz"

Erciyes 38 FK, ligin ilk yarısını 23 puan ile 5. sırada tamamlamıştı.

3. LİG 2. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FK, İKİNCİ YARI ÖNCESİNDE İLK TRANSFERİNİ...

3. LİG 2. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FK, İKİNCİ YARI ÖNCESİNDE İLK TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Futbol Takımı 2025: Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne Yükseliş ve Dünya Kupası Play-off'u
2
Koray Uygun Türkiye rekorunu hedefliyor
3
Kayserispor'dan 5 Kafa Golü ve 5 Ceza Sahası Dışı Gol
4
Kocasinan Şimşekspor 2-0 Malatyaspor | BAL 2. Grup 12. Hafta
5
Baran Ali Gezek Kayserispor'a Geri Döndü
6
Kayserispor Antalya'da 2 Hazırlık Maçı Yapacak: Bursaspor ve Çekya Takımı
7
Botaş, Melikgazi Kayseri'yi 93-72 Yendi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı