Erciyes 38 FK ilk transferini açıkladı: Canerkara/Caner Kaban

Erciyes 38 FK ilk transferini açıkladı

Adana Demirspor’dan Canerkara ile sözleşme

Erciyes 38 FK, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdürürken ara transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Kulüp, Adana Demirspor kaynaklı transferde Canerkara ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Adana Demirspor’dan Caner Kaban ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz"

Erciyes 38 FK, ligin ilk yarısını 23 puan ile 5. sırada tamamlamıştı.

