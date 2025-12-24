Erciyes 38 FK İlk Yarıyı 23 Puanla 5. Sırada Tamamladı

Erciyes 38 FK ilk yarıyı 23 puanla tamamladı

Nesine 3. Lig 2. Grup | 2025-2026 sezonu değerlendirmesi

2025-2026 futbol sezonunda Nesine 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarıyı 23 puan ile 5. sırada tamamladı.

15 hafta süren ilk yarıda mavi-siyahlılar, 7 iç saha ve 8 deplasman maçında toplamda 5 galibiyet (3 iç saha, 2 deplasman), 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Takım, bu karşılaşmalarda rakip filelere 17 gol gönderirken kalesinde 11 gol gördü.

Erciyes 38 FK’nin ligin ilk yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri şu şekilde:

1. Hafta Erciyes 38 FK-Türk Metal 193 SK 2-1

2. Hafta Osmaniyespor- Erciyes 38 FK 1-1

3. Hafta Erciyes 38 FK-Silifke Belediyespor 1-1

4. Hafta Karaköprü Belediyespor-Erciyes 38 FK 1-0

5. Hafta Erciyes 38 FK-Ağrı 1970 SK 2-0

6. Hafta Malatya Yeşilyurtspor- Erciyes 38 FK 0-0

7. Hafta Erciyes 38 FK-Suvermez Kapadokyaspor 3-0

8. Hafta Kırıkkale FK- Erciyes 38 FK 0-2

9. Hafta Erciyes 38 FK-12 Bingölspor 1-1

10. Hafta Kırşehirspor- Erciyes 38 FK 1-1

11. Hafta Erciyes 38 FK-Mazıdağı Fosfatspor 1-1

12. Hafta Kilis 1984 Spor- Erciyes 38 FK 3-1

13. Hafta Diyarbekirspor- Erciyes 38 FK 1-2

14. Hafta Erciyes 38 FK-Kahramanmaraşspor 0-0

15. Hafta Niğde Belediyespor- Erciyes 38 FK 0-0

