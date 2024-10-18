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Erciyes Dağı: Sporun Yeni Merkezi

Erciyes Dağı, her mevsim farklı spor branşlarını ağırlayarak yeni nesil bir spor merkezi haline geldi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:36
Erciyes Dağı: Sporun Yeni Merkezi

Erciyes Dağı: Sporun Yeni Merkezi

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erciyes Dağı, kayak, tenis, futbol ve daha birçok spor branşı için önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor.

14 Spor Branşına Ev Sahipliği

Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan modern tesislerle futboldan tenise, bisikletten atletizme toplam 14 farklı spor dalında faaliyet gösteren sporculara ev sahipliği yapıyor. Yıl boyunca ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenerek sporcuların hizmetine sunuluyor.

Uluslararası Organizasyonların Adresi

Uzun kayak pistleri ve çeşitli spor tesisleri ile donatılan Erciyes, dünya genelinden farklı spor takımlarını ağırlıyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu, Snowboard ve Downhill Dünya Kupaları gibi prestijli organizasyonlar burada gerçekleştiriliyor.

Başkanın Açıklamalarıyla Erciyes’in Gelişimi

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, geçmişte sadece kayakla tanınan bu yerin artık çok sayıda spor branşının merkezi hâline geldiğini ifade etti. Elcuman, "Yaz ve kış etkinlikleri için Erciyes'i planladığımız dönemde bu hedefleri belirlemiştik," diyerek geçmişe ışık tuttu.

Futbol Takımları Erciyes’i Tercih Ediyor

Elcuman, "Bu yaz 30’a yakın futbol takımı yüksek irtifa kampında konakladı, bu da Erciyes’in spor camiasındaki yerine dair önemli bir gösterge," dedi. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez Kar Hentbolu turnuvasının düzenleneceğini müjdeledi.

Çeşitlilik Yetenekler Yetiştiriyor

Erciyes’teki etkinliklerden bazıları arasında 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımlar Turnuvası ve Ragbi 21 Yaş Altı Turnuvası da bulunuyor. 1850 rakımda yer alan olimpik yüzme havuzunun varlığı, Erciyes’in çok yönlü spor merkezi olduğunu kanıtlıyor.

Yatırımlar ve Tesisler

Elcuman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Dağı’na yapılan yatırımlarla birlikte spor altyapısının güçlendiğini belirtti. Özel sektör tarafından yapılan tenis turnuvası alanı, kayak merkezine olan güvenin ve sporun gelişiminde önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor.

Erciyes, bisiklet, snowboard, motosiklet ve atletizm gibi birçok branşın gerçekleştirilmesi için gerekli tesislerle donatılmış durumda. Bu sayede sporcuların her alanda kendilerini geliştirmesi için geniş imkânlar sunuluyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise...

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan tesisler, futboldan tenise, bisikletten atletizme, voleyboldan kayağa kadar 14 spor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.

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