Erciyes Kış Spor Festivali 31 Ocak-1 Şubat | Kayseri'de Kış Şöleni

Erciyes Kış Spor Festivali 31 Ocak-1 Şubat’ta Tekir Kapı’da

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek Erciyes Kış Spor Festivali, iki gün boyunca spor, eğlence ve rekabet dolu etkinliklerle kış turizmine ve şehir sporuna katkı sunacak.

Organizasyon ve Tarih

Festival, 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günleri Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı alanında gerçekleştirilecek. Etkinlikler her gün saat 10.00 itibarıyla başlayacak; akşam programında ise Gece Kayağı Gösterisi görsel bir atmosfer yaratacak.

Program ve Etkinlikler

Her yaştan katılımcıya hitap eden programda Gece Kayağı Gösterisi, Atla Geçiş Gösterisi, Karda Yakartop, Slackline, Lazer Run, Balon Futbolu, Çuval Yarışı, Halat Çekme, Kar Voleybolu, Lastik Yuvarlama Yarışı, Snowball (Kar Topu) Yarışı ve Labirent Oryantiring Parkuru gibi çok sayıda sportif ve eğlenceli etkinlik yer alıyor. Katılımcılara festival boyunca sıcak çorba, salep ve sucuk ekmek ikramları sunulacak.

Hedef ve Vizyon

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporu tabana yayma vizyonuyla spor yatırımlarını ve organizasyonlarını sürdürüyor. Daha önce "Avrupa Spor Şehri" ünvanını alan ve Altın Bayrak ile ödüllendirilen Kayseri, "Dünya Spor Başkenti" adaylığıyla da uluslararası alanda dikkat çekiyor.

Erciyes Kış Spor Festivali, Kayseri’nin spor ve kış turizmi potansiyelini güçlendirmeyi ve Erciyes’i ulusal ile uluslararası ölçekte daha görünür kılmayı hedefliyor.

