Erciyes’te Diplomatik Kayak Yarışı Yeniden

Uluslararası diplomasi ve kış turizmi bir arada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Erciyes Kayak Merkezi bu yıl da geleneksel Diplomatik Kayak Yarışına ev sahipliği yapacak. Organizasyonda, kış turizmine yönelik iş birlikleri ön plana çıkıyor.

Geçmişte sekreterya görevini üstlenen Çek Cumhuriyeti'nin ardından, bu yıl sekreterya görevi Slovenya Büyükelçiliği tarafından yürütülüyor. Etkinlik, farklı ülkelerden gelen diplomatları ve turizm aktörlerini bir araya getiriyor.

Hazırlık toplantısında önemli isimler bir aradaydı

Ankara’da gerçekleştirilen hazırlık toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ile Slovenya’nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Renelj ve Norveç Büyükelçisi Andreas Gaardner katıldı. Toplantıda organizasyon detayları ve kış turizmine ilişkin iş birlikleri ele alındı.

Bu prestijli organizasyon, Erciyes'in hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanınırlığını güçlendirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yönetilen ve Erciyes A.Ş. tarafından işletilen merkez, Türkiye'nin "Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi" listesinde yer alan tek kayak merkezi olarak önemini koruyor.

Diplomatik Kayak Yarışı; spor, turizm ve diplomasi ekseninde Erciyes’in küresel tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

