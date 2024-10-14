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Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen plaj voleybolu turnuvasında Aşka Şipa takımı birinci oldu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:27
Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası Sona Erdi

Kayseri'nin gözde destinasyonlarından biri olan Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl plaj voleybolu tutkunlarını ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Spor AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, 2 bin 200 rakımlı Tekir Kapı bölgesinde düzenlendi.

Turnuvaya Katılan Takımlar

16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuva, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Turnuva boyunca sporcuların ortaya koyduğu performans, izleyicilerden tam not aldı.

Dereceye Giren Takımlar

Büyük bir heyecan içinde devam eden turnuva sonunda Aşka Şipa takımı birinci oldu. İkinci sırayı Real Mardin alırken, Piyasa Takımı ise üçüncülüğü elde etti.

Madalya Töreni

Takımların başarılarını taçlandıran madalya ve kupalar, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman tarafından takdim edildi. Dereceye giren sporcular, ödüllerini alarak turnuvayı mutlu bir şekilde tamamladı.

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