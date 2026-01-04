Erciyes'te Snowboard İl Birinciliği Sona Erdi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Snowboard İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar Erciyes Dağı Hacılar Kapı mevkiinde gerçekleştirildi. Sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken gösterdikleri performansla dikkat çekti.

Madalya Töreni

Müsabakalar sonunda başarılı sporcuların madalyaları Kayser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Kocasinan İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik tarafından takdim edildi.

Organizasyon, bölgedeki kış sporları takviminin önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.

