Erdal Bayrak: Yola Süper Lig Hedefiyle Çıktık — İki Transfer Kaldı

Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, iki transferin katılmasıyla Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inandığını; stadyum sorunları ve taraftar desteğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:56
Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, takımın yeni sezon hedeflerini ve mevcut durumu gazetecilere değerlendirdi. Bayrak, "Yola Süper Lig hedefiyle çıktık. İki transferimizin daha takıma katılmasıyla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" sözleriyle iddialı hedefleri özetledi.

Toplantı ve genel durum değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un yönetim kurulu üyeleri ile kent merkezinde bir restoranda bir araya gelen Bayrak, takımın genel hali, transfer çalışmaları, stadyum sorunları ve lig hedefleri hakkında bilgi verdi. Bayrak, Bolu halkının, siyasilerin ve belediyenin desteğinin takımı ileri taşıyacağını kaydetti ve "Hiçbir zaman aşırı desteklere güvenerek yola çıkmadık ama destek olursa çok daha hızlı yol alacağımız da bir gerçek." ifadesini kullandı.

Transferler ve kadro uyumu

Transfer politikasına ilişkin konuşan Bayrak, listelerinde iki oyuncu olduğunu ve bu isimlerin yakında açıklanacağını belirtti. "Şu ana kadar yapılan transferlerden memnunuz. Takımımızda güzel uyum havası var. Egosuz, mütevazı kadro kurduk. Futbolcularımızdan personelimize kadar herkes aynı görüşte." sözleriyle yönetim olarak gurur duydukları tabloyu aktardı.

Bolu Atatürk Stadyumu ve taraftarın önemi

Bayrak, Bolu Atatürk Stadyumu ile ilgili yaşanan sıkıntılara da değindi: "Çalışmalar başladı ancak stat ilk maçımıza yetişmedi. Bu durum bizi maddi ve manevi anlamda çok zorladı. Seyircimizin olmaması, özellikle 2-0 öne geçtiğimiz halde kaybettiğimiz maçta bize çok büyük eksiklik hissettirdi." Önümüzdeki maçın Bolu'da oynanmasını umduklarını belirten Bayrak, taraftar desteğinin takım için hayati olduğunu vurguladı.

Yönetim anlayışı ve hedefe bakış

Partiler üstü bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyleyen Bayrak, "Bizim işimiz sadece Boluspor. Bu takım, Bolu'nun takımı." dedi. Kongre süreci nedeniyle yaklaşık 30 antrenman geriden gelmelerine rağmen yakaladıkları havanın performansla doğrulandığını belirtti ve tekrar şu açıklamayı paylaştı: "Yola Süper Lig hedefiyle çıktık. İki transferimizin daha takıma katılmasıyla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un yönetim kurulu üyeleri ile kent merkezinde bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Boluspor Başkanı Erdal Bayrak (ortada), takımın mevcut durumu, transfer çalışmaları, stadyum sorunları ve lig hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

