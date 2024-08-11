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Ergin Ataman'dan NBA Açıklamaları: Hayalleri Değişti

Ergin Ataman, NBA hayalinin kalmadığını ancak Avrupa'da başarılı olmak için teklifler beklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:35
Ergin Ataman'dan NBA Açıklamaları: Hayalleri Değişti

Ergin Ataman'dan Çarpıcı NBA Açıklamaları

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, NBA ile ilgili umutlarının tükenmediğini ama artık bu ligde bir hayali bulunmadığını dile getirdi. Ataman, özellikle Avrupa'daki takımlardan gelen teklifleri değerlendirebileceğini belirtti.

Panathinaikos ile Yeni Başarılar Hedefleniyor

Yunan ekip Panathinaikos'un başında olan Ataman, A Milli Takım için geçen sezon THY Avrupa Ligi ve Yunanistan Ligi'nde önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizdi. Yeni sezonda hedeflerinin daha fazla şampiyonluk olduğunu kaydeden Ataman, 'Takım kadromuzu koruduk, sadece Luca Vildoza yerine Lorenzo Brown ile anlaşma yaptık' dedi.

Ömer Faruk Yurtseven'e Dikkat

Bir uzun oyuncu transferi üzerinde düşündüğünü vurgulayan Ataman, Ömer Faruk Yurtseven'i radarlarında bulunduklarını ifade etti: 'Ömer'in Avrupa'da çok başarılı olacağını düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Türk-Yunan İlişkileri ve Spor

Ataman, Yunanistan'da büyük bir ilgi gördüğünü ve bu ortaklığı Türk-Yunan ilişkilerine olumlu bir şekilde yansımasını umduğunu belirtti. Yunan Başbakanı'nın kendisini arayarak iki ülke halkları arasındaki ilişkiyi geliştirmek adına teşekkür ettiğini vurguladı.

NBA'de Gelecek Hedefleri

Aynı zamanda, Avrupa Ligi boyunca kazandığı başarılarla bilinen Ataman, NBA kulüplerinin kendisiyle iletişim kurması durumunda toplantılara açık olduğunu belirtti: 'Eğer bir NBA kulübünün benimle görüşme isteği olursa, elbette konuşabiliriz.' dedi.

Milli Takım ve Madalya Hedefi

Tecrübeli koç, A Milli Basketbol Takımı ile henüz madalya kazanamadığını ifade ederken, 'NBA oyuncularımızla birlikte Avrupa Şampiyonası’na katılmayı ve madalya almayı çok istiyorum.' şeklinde konuştu. Önemli bir skorer oyuncuya ihtiyaç duyduklarını dile getiren Ataman, bu bağlamda yeni transferler üzerinde çalıştıklarını da ekledi.

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