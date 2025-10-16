Erhan Erentürk: 'Gençlerbirliği artık evim' — Taraftarla gönül bağı

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Gençlerbirliği'nin kalecisi Erhan Erentürk, kırmızı-siyahlı taraftarlarla arasında oluşan güçlü bağa ve başkent ekibini evi gibi gördüğüne ilişkin duygularını AA muhabirine anlattı.

Gönül bağı ve taraftar desteği

Geçen sezon takımın tüm maçlarında görev alarak kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig yükselişine katkı yapan ve taraftarların sevgisini kazanan Erhan, taraftara duyduğu bağlılığı şu sözlerle özetledi: "Ben de onları çok seviyorum. Gerçekten bu aramızdaki bağ, çok gönülden bir bağ."

Erhan, 38 maçta forma giymesinin ardından zaman zaman zor günler yaşasa da hiçbir olumsuz tezahüratla karşılaşmadığını, taraftarların hep destek olduğunu ve bunun kendisini daha da güçlendirdiğini ifade etti. Takım içinde oluşan gerçek bir aile ortamının başarıdaki rolünü vurguladı.

Kendimi hazır tuttum

Süper Lig'de sezonun ilk dört haftasında forma şansı bulamayan ancak sonrasında kaledeki yerini alarak kurtarışlarıyla takımın 3 maçlık yenilmezlik serisine katkı sağlayan kaleci, oynayamamakla ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi: "Biz, profesyonel oyuncularız. Yeri geliyor oynayacağız, yeri geliyor oynamayacağız. ... Ama her zaman çalışıp kendimi hazır tuttum."

Transfer döneminde kadroya katılan Gökhan Akkan ve Ricardo Velho ile oluşan rekabet ortamının verimli olduğunu belirten Erhan, kaleci hocası Neşet ile birlikte bu dengenin iyi sağlandığını, kim sahaya çıkarsa çıksın performans vermesi gerektiğini söyledi.

"Gençlerbirliği evim oldu"

Erhan, kulübe ilk geldiği yıl aile hayatında da önemli bir dönemeç yaşadığını ve eşinin desteğinin kendisini motive ettiğini anlattı: "Gençlerbirliği'ne ilk geldiğim sene eşimle yeni evlenmiştik. ... Burada çok güzel bir aidiyet duygum var. Burada hep iyi oynamak, takıma katkıda bulunmak istiyorum. Burası benim evim gibi oldu artık. Bütün ailem de burayı benimsedi."

Sezona alışma sürecine ve transferlerin geçikmesine değinen Erhan, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu başlangıcın zamanla dengelendiğini, antrenman kalitesinin arttığını ve oyunun gelişmeye başladığını söyledi.

Ligde kalacağımıza inanıyorum

Mevcut kadronun Süper Lig'de kalıcı olmasına ilişkin değerlendirmesinde Erhan, "Yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii eksikliklerimiz var..." ifadelerini kullandı ve "Ligde kalabileceğimize gönülden inanıyorum." dedi. Büyük bütçeli takımlarla rekabet edebilmek için disiplinli çalışma ve takım oyununa vurgu yaptı.

Barthez benzetmesi ve kariyerindeki zorluklar

Fiziksel benzerliği nedeniyle kendisinin eski Fransız kaleci Fabien Barthez'e benzetilmesinden memnun olduğunu söyleyen Erhan, kariyerinde ağır sakatlıklar yaşadığını ancak şu an fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olduğunu belirtti. Gençlerbirliği'nin kendisine verdiği desteğin büyük olduğunu ve buna sahada performansla karşılık vermeye çalıştığını ifade etti.

Beşiktaş maçı öncesi değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçına ilişkin Erhan, rakibi güçlü bulduğunu ancak çekinmediklerini söyledi: "Beşiktaş gerçekten güçlü bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. ... Şu an çekineceğimiz bir takım olduğunu düşünmüyorum, her takımla başa baş mücadele edebiliriz."

Erhan, takımda artan aidiyet duygusu ve karakterli oyuncular sayesinde her maçtan puan veya puanlar çıkarabileceklerini vurguladı.

