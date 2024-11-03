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Erkan Yalçın Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığında Yeniden Göreve Geldi

Erkan Yalçın, Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına yeniden seçildi ve yeni projelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:34
Erkan Yalçın Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığında Yeniden Göreve Geldi

Erkan Yalçın Türkiye Yüzme Federasyonu'na Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı B2 konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Mevcut başkan Erkan Yalçın, seçimde tek aday olarak yer alarak 208 oyun 205'ini kazanarak yeniden başkanlık görevine getirildi. Seçim sırasında 3 oy geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim Kurulu

Yalçın'ın liderliğindeki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Süleyman Şahin, Fatih Sezer, Zeynep Demir, İrfan Özdemir, Hakan Yıldız, Güven Duvan, Umut Gözen, Ufuk Çıplak, Semih Karagöz ve Yüksel Seçkin Saruhan.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın üstlendiği genel kurulda, federasyonun faaliyet ve denetim raporları onaylandı.

Gelecek Projeleri ve Hedefler

Yalçın, 2017'dan bu yana gerçekleştirdiği projeleri paylaşarak, altyapının güçlendirilmesi, genç sporcuların desteklenmesi ve Türk yüzme sporunun uluslararası başarılarının artırılması konularına odaklandıklarını ifade etti. Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk yüzme tarihinin ilk finaline çıktıklarını ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarihlerindeki ilk altın madalyayı kazandıklarını hatırlattı.

Yeni dönemde, Türkiye genelinde yüksek performans merkezleri kurmayı planladıklarını belirten Yalçın, ayrıca:
- Uluslararası standartlarda antrenörler yetiştirmek için eğitim programları düzenleyeceklerini,
- Genç yaşta yetenek keşfederek, kapsamlı gelişim programları ile destekleyeceklerini,
- Sporcuların performanslarını artırmak için veri analizleri ve ileri teknikler kullanacaklarını,
- Psikolojik dayanıklılıklarını güçlendirmek için destek ve mentorluk hizmetleri sunacaklarını,
- Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak yüzmenin tanıtımını artıracaklarını ifade etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki B2 konferans...

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki B2 konferans salonunda yapıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki B2 konferans...

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki B2 konferans salonunda yapıldı.

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