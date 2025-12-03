Erling Haaland Premier Lig’de 100. gole ulaştı — 111 maçta rekor

Erling Haaland Premier Lig’de 100. gole ulaştı

Maç ve skor

İngiltere Premier Lig’in 14. haftasında Fulham ile Manchester City karşı karşıya geldi. Pep Guardiola’nın öğrencileri, deplasmanda çıktıkları maçtan 5-4 galip ayrıldı. Manchester City bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Fulham 17 puanda kaldı.

Maçın gelişimi

İlk yarıda Manchester City’nin gollerini Erling Haaland, Reijnders ve Philip Foden kaydederek soyunma odasına 3-1 önde girdi. İkinci yarıda Foden ile rakibin Berge adına kendi kalesine attığı gol skoru genişletti. Ev sahibi ekipte oyuna sonradan giren Chukwueze, kaydettiği iki golle maça dönüş çabası gösterdi. Karşılaşmayı Haaland 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

Haaland’ın rekoru

Erling Haaland, Fulham ağlarını sarsarak Premier Lig'deki 100. golünü kaydetti. 25 yaşındaki forvet, bu sayıya 111 maçta ulaşarak lig tarihinin en hızlısı oldu. Uzun süre lider olan Alan Shearer 100 gole 124 maçta, Harry Kane 141 maçta, Sergio Agüero ise 147 maçta ulaşmıştı. Bu sezon ligde Haaland'ın gol sayısı 15 olarak kaydedildi.

