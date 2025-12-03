Erling Haaland Premier Lig’de 100. gole ulaştı — 111 maçta rekor

Erling Haaland, Fulham maçında attığı golle Premier Lig'de 100. golünü 111 maçta tamamladı; Manchester City, deplasmanda 5-4 kazandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 01:00
Erling Haaland Premier Lig’de 100. gole ulaştı — 111 maçta rekor

Erling Haaland Premier Lig’de 100. gole ulaştı

Maç ve skor

İngiltere Premier Lig’in 14. haftasında Fulham ile Manchester City karşı karşıya geldi. Pep Guardiola’nın öğrencileri, deplasmanda çıktıkları maçtan 5-4 galip ayrıldı. Manchester City bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Fulham 17 puanda kaldı.

Maçın gelişimi

İlk yarıda Manchester City’nin gollerini Erling Haaland, Reijnders ve Philip Foden kaydederek soyunma odasına 3-1 önde girdi. İkinci yarıda Foden ile rakibin Berge adına kendi kalesine attığı gol skoru genişletti. Ev sahibi ekipte oyuna sonradan giren Chukwueze, kaydettiği iki golle maça dönüş çabası gösterdi. Karşılaşmayı Haaland 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

Haaland’ın rekoru

Erling Haaland, Fulham ağlarını sarsarak Premier Lig'deki 100. golünü kaydetti. 25 yaşındaki forvet, bu sayıya 111 maçta ulaşarak lig tarihinin en hızlısı oldu. Uzun süre lider olan Alan Shearer 100 gole 124 maçta, Harry Kane 141 maçta, Sergio Agüero ise 147 maçta ulaşmıştı. Bu sezon ligde Haaland'ın gol sayısı 15 olarak kaydedildi.

ERLİNG HAALAND

ERLİNG HAALAND

ERLİNG HAALAND

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı Görevinden İstifa Etti
2
Erling Haaland Premier Lig’de 100. gole ulaştı — 111 maçta rekor
3
Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası Nairobi'de: Türkiye 16 Sporcu ile Yarışacak
4
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu Başladı: İlk 4 Maçın Sonuçları
5
Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin 15. Hafta Hazırlıklarına Başladı
6
Yunusemre Belediyespor'dan Semih Balaban'a Öğretmenler Günü Sürprizi
7
Nesine 2. Lig 6. Hafta: Kırmızı ve Beyaz Grup Sonuçları

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde