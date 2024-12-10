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Ernesto Valverde: Fenerbahçe Maçında Her Şeyi Yapmalıyız

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 22:45
Ernesto Valverde: Fenerbahçe Maçında Her Şeyi Yapmalıyız

Ernesto Valverde'den Fenerbahçe Açıklamaları

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde, kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

Hazırlıklar ve Motivasyon

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Valverde, uzun yolculuklar yapmaya alışkın olduklarını belirtti. "Ligde Villarreal maçı geç bitti ama bu geçen haftada kaldı. Bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Yarın en iyisini yapacağız," dedi.

60 yaşındaki teknik adam, çok sayıda maç oynamanın avantajını yaşadıklarını dile getirerek, "Fenerbahçe'nin Dzeko, Maximin gibi önemli futbolcuları var. Geniş bir kadroya sahipler. Kendi liglerinde de güçlü bir takım. Avrupa Ligi'nde tüm takımlar çok güçlü," şeklinde konuştu.

Galibiyet Hedefi

Valverde, ardı ardına alınan galibiyetlerin özgüven kazandırdığını belirterek, "Zor olan kazandıktan sonra yeniden kazanmak. Yarın kazanmak için her şeyi yapmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Valverde, "Jose Mourinho gibi dünya çapında bir hocaya sahipler. Kaliteli oyunculara sahipler ve taraftarın baskısı olacak. Yarın çok dikkatli olmamız gerekiyor," dedi.

Derbi Rekabeti ve Detaylar

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin güçlü atmosfere sahip olduğunu aktaran Valverde, "Derbileri küçük detaylar belirler. Fenerbahçe'nin birçok pozisyona girdiğini görüyoruz. Bu da their etkisini gösterir," dedi. Ayrıca, Mourinho ile yürütülen maçlar hakkında başarı elde edemediğini ekledi.

Dani Vivian: Alan Bırakmamalıyız

Dani Vivian, Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'ya alan bırakmamaları gerektiğini ifade etti. "Takım olarak hazırız. Ağır bir yolculuk yaptık ancak en iyi performansımızı göstereceğiz," dedi.

Vivian, "En-Nesyri'yi iyi tanıyorum. Ona alan bırakmamamız lazım. Dzeko da var, Fenerbahçe'nin iyi forvetleri var. Boş alan bırakmamak gerekiyor," şeklinde konuştu. 2024 yılının kendileri için özel bir yıl olacağını vurgulayan Vivian, "İyi çalışmalıyız, tadını çıkarmalıyız. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum," dedi.

Ayrıca, rakiplerin Athletic Bilbao'yu güçlü görmesinin kendilerini motive ettiğine dikkat çeken Vivian, "Yarın kazanmak için oynayacağız. Hedefimiz, puan toplayarak ilk sekize girmek. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

Athletic Bilbao futbolcusu Dani Vivian, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile...

Athletic Bilbao futbolcusu Dani Vivian, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Athletic Bilbao futbolcusu Dani Vivian, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile...

Athletic Bilbao futbolcusu Dani Vivian, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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