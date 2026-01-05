ERVA Kar Fırtınaları Erciyes’te: 65’inci ERVA Spor Okulu Açıldı

Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen ERVA Spor Okulları projesi büyümeye devam ediyor. Projenin yeni halkası, 65’inci ERVA Spor Okulu, Erciyes Hacılar Kapı Kayak Merkezi’nde düzenlenen programla faaliyete başladı.

Haftada 5 gün, 100 öğrenci zirveye taşınıyor

ERVA Kar Fırtınaları adıyla kayak branşında eğitim verecek olan spor okulunda, haftanın 5 günü 100 öğrenci evlerinden alınarak Erciyes’in zirvesine ulaştırılıyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütülen eğitimlerde çocuklar ve gençler kayak sporuyla tanışırken; fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, azim ve takım ruhu da kazanıyor.

Sosyal sorumluluk ve sporun birleştiği model

Proje sayesinde gençlerin spora yönlendirilmesi, yeteneklerinin keşfedilmesi ve geleceğin başarılı sporcuları olarak yetişmeleri hedefleniyor. ERVA Spor Okulları, sadece sportif başarıyı değil; özgüveni yüksek, sağlıklı ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Erciyes’in karla kaplı pistlerinde başlayan bu yolculuk, ERVA ruhu ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edecek.

