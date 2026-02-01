Erzincanlı Kayakçılar Hakkari’den 6 Madalya ile Döndü

Erzincan Kayaklı Koşu Takımı, 2025-2026 Berkin Usta Sezonu 1. Etap Barış ve Kardeşlik Yarışması'na Hakkari'de katılarak toplam 6 madalya ile memleketine döndü.

Madalyalar ve Dereceler

Bahadır Ali Çetin (U13) — Klasik stilde birincilik, serbest stilde ikincilik elde etti.

Hasan Hüseyin Şuvak (U14) — Serbest stilde birincilik kazandı.

Meryem Ravza Gürbüz (U12) — Serbest stilde ikinci oldu.

Berat Çelik (U13) — Serbest stilde üçüncülük elde etti.

Hacı Arif Gürbüz (U14) — Serbest stilde üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Yetkililer, genç sporcuların bu önemli başarısının Değer Erzincan Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğunu vurguladı.

