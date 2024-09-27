Erzurum'da Hava Sporları Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Erzurum'da Hava Sporları Festivali İkinci Gününü Kutluyor

Erzurum'da devam eden "Airfest Uzundere" hava sporları festivali, yurt içi ve yurt dışından gelen ekstrem sporcuların gösterileriyle renklenmeye devam ediyor. Festivalin ikinci günü, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Destekleyici Kuruluşlar

Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen bu etkinlik, Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği (TUYEG) tarafından organize ediliyor.

Yüksek Uçuş Gösterileri

Festivalde, ünlü wingsuit pilotları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy'un yanı sıra yamaç paraşütü tandem pilotu Tolga Yıldırım, base jumper Samet Baydar, ve dünya şampiyonu akrobasi pilotları Roland Brunnbauer ile Norbert Winkler gibi isimler, adrenalin dolu gösterilerini sergiledi.

Tortum Gölü yarımada mevkisinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, yarasa adam lakaplı Koçak ve diğer sporcular, yüksek uçurumdan atlayış yaptılar.

Renkli Gösteriler ve Coşku

Sporcular, daha sonra arazi araçlarıyla Cevizli Mahallesi Yaylası'na ulaşarak buradan çeşitli akrobasi ve iniş gösterileri gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde tandem pilotları, Balıklı Mahallesi Yaylası'ndan uçuş yaparak yamaç paraşütü ile etkileyici bir gösteri sundular.

Festival boyunca Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, tandem pilotlarına eşlik ederek katılımcılarla birlikte keyifli anlar yaşadı. Ekstrem sporcuların performansları, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.

Son Gün Etkinlikleri

Kurum müdürleri ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bu festival, yarın gerçekleşecek olan çeşitli etkinliklerle birlikte sona erecek.