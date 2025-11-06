Erzurum GSİM'den Tatlı Antrenman: Sporculara Eş Zamanlı Baklava Jesti

Erzurum GSİM, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken spor salonlarında sporculara eş zamanlı baklava ikramı yaparak moral ve motivasyon sağladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:24
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM), Yakutiye, Aziziye ve Palandöken spor salonlarında antrenman yapan sporculara eş zamanlı olarak baklava ikram ederek moral ve motivasyon sağladı.

Eş zamanlı jest salonlarda devam etti

Spor uzmanları ve tesis amirlerinin ilettiği selamlarla antrenman sırasında sporculara baklava sunuldu. Antrenörler ve sporcular, “Tatlı yiyelim tatlı koşalım” yorumlarıyla jest için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür etti.

Yetkililerin mesajı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur etkinlikle ilgili, “Sporcularımız bizim için sadece başarı kaynağı değil, aynı zamanda gençliğimizin enerjisini ve disiplinini temsil ediyorlar. Onların yanında olmak, küçük bir ikramla da olsa emeklerini takdir ettiğimizi göstermek istedik. Erzurum’da sporun her branşında, her yaş grubunda aynı heyecanı yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı ve Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ise, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ilgi ve destekleri sayesinde sporda aylardır bir numara olduklarının altını çizerek, “Onursal başkanımız Levent Çakmur’a sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Sporcularda motivasyon arttı

GSİM’nin bu tatlı jesti sporcular arasında memnuniyetle karşılandı. Etkinlik, sporcuların moralini yükseltirken tesislerde aile sıcaklığını hissettirmeyi ve antrenmanlara yüksek motivasyonla hazırlanmayı hedefliyor.

