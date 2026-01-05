DOLAR
Köyceğiz'de Minik Voleybolcular Dostluk Maçlarında Buluştu

Köyceğiz'de düzenlenen Mini Voleybol Dostluk Maçları'nda Muğla Atılım, Muğla SS ve Dalaman Master Akademi minikleri buluştu; dayanışma ve altyapı gelişimi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:56
Köyceğiz'de Minik Voleybolcular Dostluk Maçlarında Buluştu

Köyceğiz'de Minik Voleybolcular Dostluk Maçlarında Buluştu

Mini Voleybol Dostluk Maçları'nda Dayanışma ve Altyapı Öne Çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Mini Voleybol Dostluk Maçları, minik voleybol sporcularını bir araya getirerek hem rekabet hem de dayanışma dolu anlara sahne oldu.

Turnuvaya Muğla Atılım Spor Kulübü, Muğla SS Spor Kulübü ve Dalaman Master Akademi Spor Kulübü mini sporcuları, antrenörleri ve velileriyle katıldı. Organizasyon, Köyceğiz Akademi Spor Kulübü tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, altyapıya verdiği önemle bilinen kulübün hedeflerine uygun olarak; sporculara lig maçları öncesinde heyecanlarını kontrol etme, takım ruhu içinde birlikte mücadele etme ve kaynaşma fırsatı sundu.

Dostluk maçları sayesinde mini ve midi kategorisindeki sporcular, hem sportif performanslarını test etti hem de sosyal yönlerini geliştirerek birlikte kazanma deneyimi yaşadı.

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü yetkilileri, bu tür organizasyonların sporcuların her alanda gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayarak, altyapı çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

