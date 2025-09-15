Erzurumspor FK 1-1 Sakaryaspor — Tribünlerden Filistin Mesajı
Trendyol 1. Lig 5. hafta
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Erzurumspor FK - Sakaryaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maç boyunca, taraftara kapalı maraton tiribünlerinde açılan pankartlarda "Filistin yalnız değildir" ve "Gazze'de insanlık ölüyor" ifadeleri yer aldı.
Stadyumdaki reklam panolarında da "soykırıma hayır, Filistin'in yanındayız" yazılı mesajlar görüldü.
Karşılaşma sonucu her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.