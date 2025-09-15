Erzurumspor FK 1-1 Sakaryaspor — Tribünlerden Filistin Mesajı

Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı; tribün ve reklam panolarında Filistin ile ilgili pankartlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 22:08
Trendyol 1. Lig 5. hafta

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Erzurumspor FK - Sakaryaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maç boyunca, taraftara kapalı maraton tiribünlerinde açılan pankartlarda "Filistin yalnız değildir" ve "Gazze'de insanlık ölüyor" ifadeleri yer aldı.

Stadyumdaki reklam panolarında da "soykırıma hayır, Filistin'in yanındayız" yazılı mesajlar görüldü.

Karşılaşma sonucu her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

