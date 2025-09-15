Erzurumspor FK 1-1 Sakaryaspor — Tribünlerden Filistin Mesajı

Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı; tribün ve reklam panolarında Filistin ile ilgili pankartlar dikkat çekti.