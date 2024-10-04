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Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 ile Geçti

Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 yenerek moral buldu. Teknik direktör Hakan Kutlu, takım hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 00:00
Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 ile Geçti

Erzurumspor FK-Boluspor Maç Sonrası Değerlendirme

Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor ile oynadıkları maçı değerlendirdi. Kutlu, "Her geçen gün üstüne koyuyoruz. Erzurum şehrine yakışır bir takım olmaya çalışıyoruz" dedi.

Zorlu Maçın Ayrıntıları

Boluspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor'un başındaki isim, mücadelenin zor geçeceğini önceden tahmin ettiklerini belirterek, "Boluspor, deplasmanda ilk mağlubiyetini aldı. İlk 20 dakikada tempo yüksekti, ancak golden sonra oyunu rakibe kaptırdık. Devreyi önde kapattık ve ikinci yarıda da iyi bir başlangıç yaptık" şeklinde konuştu.

Hakem Performansı Üzerine Yorumlar

Kutlu, karşılaşmanın hakemi hakkında fazla yorum yapmamakla birlikte, "İnşallah seyredip değerlendirilecek. Orta hakem, iyi bir gününde değildi" ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Kutlu, milli maç arasına moralli girdiklerini ve takımın her geçen gün iyiye gittiğini vurguladı. Erzurumspor'un şampiyonluk hedeflerini anlatan Kutlu, "Yeni kurulan bir takımız. Hedeflerimiz maçlarla beraber kendiliğinden oluşacaktır" açıklamalarında bulundu.

Boluspor Cephesi

Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, Erzurumspor'u tebrik etti ve "Erzurum deplasmanı her zaman zordur. Takımımız, bu maça iyi hazırlandı. Ancak golü yedikten sonra sistem değiştirmek zorunda kaldık" dedi.

Maçın Analizi

Kahraman, kale önünde daha fazla topa sahip olmaları gerektiğini belirterek, 5-3-2 sisteminden 4-3-3'e döndüklerini, fakat bu değişikliğin sonuç getirmediğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik...

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik...

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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