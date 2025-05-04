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Erzurumspor FK, Ümraniyespor Maçına Meşalelerle Uğurlandı

Erzurumspor FK, Ümraniyespor maçı öncesi taraftarlarının meşaleli desteğiyle stada gitti. Başkan Dal, destek için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 15:42
Erzurumspor FK, Ümraniyespor Maçına Meşalelerle Uğurlandı

Erzurumspor FK, Ümraniyespor Maçına Meşalelerle Uğurlandı

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Erzurumspor FK, maç öncesi taraftarlarının coşkulu meşaleli gösterisi ile stada uğurlandı. Mavi-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu Uğur Okulları İstanbulspor maçındaki yaşanan saha olayları sonrası, 2 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Coşkulu Destek ve Kenetlenme

Takım oyuncuları, Kazım Karabekir Stadyumu öncesinde tesislerinde bir araya gelen taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Tezahürat ve meşaleler eşliğinde futbolculara destek veren mavi-beyazlı taraftarlar, takım otobüsüne binen oyuncularla birlikte maça doğru hareket etti.

Başkan Dal'dan Açıklamalar

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirtti. Uğur Okulları İstanbulspor maçındaki hakem hataları sonrası alınan cezanın ardından şehirdeki büyük kenetlenmeye dikkat çeken Dal, "Bu süreçte birçok insanın desteğini aldık. Haksızlığa karşı bir feryat oluştu. Bu kenetlenme takımımıza olumlu yansıyacaktır," dedi.

Dal, her zaman yanlarında olan taraftarlara da teşekkür ederek, "Son haftalarda kötü sonuçlar aldık ama bu takım en iyi yere gelecektir. Süper Lig ve 1. Lig kulübü başkanları da yaşanan haksızlığın büyüklüğünü dile getirdi," şeklinde konuştu.

Yerel Yönetim Destek Veriyor

Ayrıca, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, maçı uğurlamak için geldiklerini ifade ederek, "Erzurumspor canımız, kanımız olan bir futbol kulübü. İstanbulspor maçından sonra aldığımız ceza ve rakip takımın tahrikleri bizi üzdü. Hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz," dedi.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül de, mavi-beyazlı takıma destek vermek için toplandıklarını belirterek, "Haksızlığa karşı tek saf halinde mavi-beyazlı armamızın peşindeyiz. PFDK'nin kararlarını yakından takip edeceğiz," ifadelerinde bulundu.

Erzurumspor, ligin 35. haftasında sahasında oynadığı Uğur Okulları İstanbulspor maçı sonrası taraftarları ve mensuplarının neden olduğu olaylar nedeniyle iki müsabakayı seyircisiz oynama cezası ile karşı karşıya kalmıştı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile bugün karşılaşacak Erzurumspor...

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile bugün karşılaşacak Erzurumspor FK, maç öncesinde taraftarları tarafından meşaleli gösteriyle stada uğurlandı. Mavi-beyazlı taraftarlar, Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımın tesislerinde bir araya geldi. Burada tezahüratlarda bulunan taraftarlar, takımlarının bayraklarını sallayıp meşaleler eşliğinde mavi-beyazlı futbolculara destek verdi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile bugün karşılaşacak Erzurumspor...

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile bugün karşılaşacak Erzurumspor FK, maç öncesinde taraftarları tarafından meşaleli gösteriyle stada uğurlandı. Mavi-beyazlı taraftarlar, Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımın tesislerinde bir araya geldi. Burada tezahüratlarda bulunan taraftarlar, takımlarının bayraklarını sallayıp meşaleler eşliğinde mavi-beyazlı futbolculara destek verdi.

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