Eski Basketbolcu İlker Esel'in Vefatı

İlker Esel'in Vefatı

Eski milli basketbolcu İlker Esel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Türk basketbol tarihinde iz bırakan isimlerden biri olan Esel'in vefatı, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı.

TBF'den Başsağlığı Mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Esel'in vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Milli takımımızın eski basketbolcularından İlker Esel'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 1941 doğumlu olan İlker Esel, basketbola TED Ankara Koleji'nde başlamış ve uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giymiştir. 39 kez milli takım formasını giyen İlker Esel'in basketbol camiasına verdiği hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son Sözler

TBF, merhum için Allah'tan rahmet dilerken, Esel'in ailesine ve tüm basketbol topluluğuna başsağlığı diledi.