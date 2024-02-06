Eski Fenerbahçeli isim Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı

En son transfer haberleri yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Süper Lig şampiyonluğuna dair belirsizlik artarken, bir dizi transfer haberi ortalığı karıştırıyor. Transfer görüşmesi yapılan oyuncular, ayrılan oyuncular ve gelen teklifler... Günün önemli transfer haberleri burada.. (6 Şubat 2024 son transfer haberi)

Eski Fenerbahçeli isim Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı
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Şehre yeni bir transfer geliyor! 1,5 yıllığına imza..

Trabzonspor, Bundesliga'nın devlerinden Borussia Dortmund'un 32 yaşında olan Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier ile ilk devre arası transferini gerçekleştirdi. Bordo mavililer, yıldız futbolcuyla el sıkışarak Borussia Dortmund'la da anlaşma yaptı. Meunier'in transferi konusunda iki kulüp arasındaki görüşmeler tamamlanmak üzere. Resmi sonuçların önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor. Şehre gelip 1,5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Günün önemli transfer haberleri

Bu arada Trabzonspor, Thomas Meunier'in Trabzon'a gelmeasini sağlıyor. Karadeniz ekibi, 1,5 yıllık tecrübeli bir sağ beke imza atmayı planlıyor.

2020'den beri Borussia Dortmund formasıyla sahaya çıkan Thomas Meunier, bu sezonda 9 maçta sarı-siyahlı formayı taşıdı. Club Brugge ve Paris Saint-Germain'de de forma giyen Belçikalı sağ bek. Kariyerinde 12 kupa kazandı.

"Samsunspor'dan sürpriz transfer"

Samsunspor, forvetini güçlendirmek için önlemler aldı. Karadeniz ekibi, yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin adayı olan Alfredo Morelos'a teklifte bulundu.

Günün önemli transfer haberleri

Fenerbahce, yeni sezon öncesi temasa geçtiği Alfredo Morelos'un İstanbuş'a gelmesini sağlamış ancak transfer edememişti. Sarı Lacivertliler'e katıldıktan sonra Brezilya'ya transfer olan Alfredo Morelos, Santos'la 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

"Galarasaray'a Azeri bek"

Galatasaray'ın transfer çalışmaları devam ederken, takım Serge Aurier ile Carlos Vinicius'u da kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar, sol bek arayışındayken Azerbaycan Karabağ takımında forma giyen Tral Bayramov'a yöneldi.

Futbol Teknik Direktörü Cenk Ergün'ün, 22 yaşındaki oyuncuyu canlı olarak gözlemlediği belirtildi. Sarı kırmızılılar, aynı zamanda sağ bek oynayan ve milli takımda da forma giyen Bayramov'u çok uygun fiyatla kadrosuna katmak istiyor.

Günün önemli transfer haberleri

Genç oyuncu bu sezon Karabağ formasıyla 35 maçta forma giydi, 8 gol ve 1 asist kaydetti. 22 yaşındaki oyuncu, Azerbaycan milli takımında 19 maça çıktı ve 1 gol attı. Sağ ve sol kanatta forma giyen oyuncunun kulüple olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Toral Bayramov'un piyasadaki değeri 800 bin euro olarak belirtiliyor. Bayramov, 23 Şubat 2001 doğumlu olup 185 cm boyunda ve sol ayağını kullanmakta. Karabağ FK'da defans oyuncusu olarak görev yapıypr.

" Alioski geri döndü"

Daha önce Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Kuzey Makedon bek Ezgjan Alioski'nin Trabzonspor'a teklif edildiği söyleniyor.

Günün önemli transfer haberleri

Suudi Medya'dan Ariyadhiah, "Alioski'nin sezon sonuna kadar Trabzonspor'a kiralanmasının beklendiğini" iddia ederek, oyuncunun Trabzonspor'a önerildiğini de sözlerine ekledi. Nihai kararı teknik ekip verecek.

MKE Ankaragücü, Al Ahly'de oynayan Ezgjan Alioski ile görüşme başlattı. Ezgjan Alioski'nin 2022-2023 sezonunda Fenerbahce formasıyla 26 resmi maçta giydiği bilinirken Makedon futbolcu bu maçlarda bir gol ve iki asist yaptı.

Fenerbahçe, Al Ahly'den Ezgjan Alioski'yi 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık şeklinde kadrosuna kattı. Alioski'nin beklenen performansı göstermemesi üzerine Kanaryalar sezon sonunda sözleşmesini yenilemeden yollarını ayırdı. Suudi Arabistan'ın Al Ahly takımında forma giyen Alioski, Suudi Profesyonel Ligi'nde dört maça çıktı. 31 yaşında olan oyuncu bu maçlarda bir asist kaydetti. Alioski, ilk 4 haftada Al Ahly'de forma şansı buldu ancak lisansı olmadığı için kadroya dahil edilmedi. Sınırda sıkışıp kalan Al Ahly, Kuzey Makedon sol bekin sözleşmesini askıya aldı ve sadece idmanlara katılmasına izin verdi.

"Aslan'ın yeni gözdelerinden Asprilla!"

Christian Eriksen'in ardından Galatasaray'a bir yıldız ismin daha transfer olacağı ve transfer çalışmaları hızlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Yaser Asprilla'yı 10 numara pozisyonuna aday gösterdi.

Günün önemli transfer haberleri

Watford'un yıldızı Okan Buruk'a da scout ekibinin tavsiyesi üzerine devam izni verildiği bildirildi. 20 yaşında olan Kolombiyalı futbolcu hem hücum orta sahasında hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Asprilla'nın Watford'la olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Beşiktaş'tan bomba imza!"

Beşiktaş'ta James Rodriguez'in ardından 10 numarayı arayan bir yıldız daha ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların uzun zamandır Napoli'de oynayan Lorenzo Insigne'yi takıma katmak istediği bilgisine ulaşıldı.

Günün önemli transfer haberleri

32 yaşındaki İtalyan futbolcu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor ancak aynı zamanda ofansif orta saha şeklinde de görev yapabiliyor ve Kanada'nın Toronto FC takımında oynuyor. Kartal'ın, James Rodríguez'in transferinde herhangi bir sorun yaşanması durumunda Insigne ile iletişime geçtiği de yer alıyor.

"Pape Gueye, Fenerbahce'ye transfer oluyor"

Trendyol Süper Lig'de geçiş dönemine ilk giren Fenerbahce, Miguel Crespo'nun takım kadrosundan ayrılmasının ardından orta sahada transfer butonuna bastı. Sarı-lacivertli takımların Pape Gueye ile ilgilendiği söyleniyor.

Günün önemli transfer haberleri

Sarı lacivertlilerin Fransız ekibi Marsilya'da oynayan Senegalli orta saha futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Gueye daha öncesinde Le Havre ile Sevilla'da forma giymişti.

"Caner Erkin, İstanbul devine dönüyor!"

Galatasaray'da sürpriz isim ortaya çıktı. Transfer çalışmalarını ciddiyetle sürdüren Galatasaray, sol bek pozisyonunu doldurmak için acele ediyor... Sarı-kırmızılı kulübün, eski Galatasaraylı futbolcu Caner Erkin'i anlaşmayla birlikte kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Günün önemli transfer haberler

Galatasaray, devre arası ki bek futbolcuyla yollarını ayırdı ve özellikle sol bek olmak üzere düşük maliyetli bir yerli oyuncu arayışına girdi. Aslan ağırlıklı olarak Rıdvan Yılmaz ve Levent Mercan'la tanıştı ancak bu isimlerle anlaşamayınca Cener Erkin'e gitti. Sarı Kırmızılıların Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi.

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