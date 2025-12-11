DOLAR
Galatasaray, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 16. hafta maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:09
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına start verdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı.

Antrenman detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Çalışma, 10’a 2 pas çalışması ile devam etti.

Antrenman; topa sahip olma çalışması ve orta-şut çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 14.00’te yapacakları antrenmanla hazırlıkları tamamlayacak ve Antalya’ya hareket edecek.

