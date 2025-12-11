Galatasaray, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına start verdi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı.
Antrenman detayları
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Çalışma, 10’a 2 pas çalışması ile devam etti.
Antrenman; topa sahip olma çalışması ve orta-şut çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 14.00’te yapacakları antrenmanla hazırlıkları tamamlayacak ve Antalya’ya hareket edecek.
