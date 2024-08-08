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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Muhammed Furkan Özbek 4. Oldu

Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda halter mücadelesini 4. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 00:04
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Muhammed Furkan Özbek 4. Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Halterci

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir mücadele sergileyerek organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Yarışmanın Detayları

South Paris Arena 6'da düzenlenen yarışlar kapsamında, milli sporcu erkekler 73. kiloda yer aldı. Koparma dalında 150 kilo, silkme dalında ise 191 kilo kaldıran Özbek, toplamda 341 kiloya ulaştı.

Madalyalar ve Sonuçlar

Bu kategoride altın madalyayı Endonezyalı Rizki Juniansyah, gümüşü Taylandlı Weeraphon Wichuma ve bronzu ise Bulgar Bozhidar Dimitrov Andreev kazandı. Böylece Özbek, ilk üçe girememiş olsa da önemli bir performans göstermiş oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halter kategorisinde erkekler 73. kilo müsabakaları South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Japon halterci Masanori Miyamoto, 73. kiloda mücadele verdi.

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