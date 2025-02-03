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Eski Milli Basketbolcu Üner Erimer Hayatını Kaybetti

Eski milli basketbolcu Üner Erimer, vefat etti. Türkiye Basketbol Federasyonu ve Galatasaray taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:23
Eski Milli Basketbolcu Üner Erimer Hayatını Kaybetti

Üner Erimer Hayatını Kaybetti

Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Üner Erimer, yaşamını yitirdi. Hem milli takımda hem de Galatasaray’da uzun yıllar boyunca başarılar elde eden Erimer, basketbol camiasında derin bir üzüntü yarattı.

TBB'den Başsağlığı Mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu, vefat haberini duyurarak, "Milli Takımımızın eski basketbolcularından Üner Erimer'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Kulübü'nden Taziye

Galatasaray Kulübü de, "Galatasaray Erkek Basketbol takımlarında genç ve A takım seviyelerinde uzun yıllar kaptanlık yapmış olan Üner Erimer'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Eski kaptanımız, Galatasaray ve Türk basketboluna önemli katkılarda bulunmuştur. Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" şeklinde bir mesaj yayımladı.

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