Eski Sivassporlu Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic’e Vergi Şoku

Sivas Vergi Dairesi, Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic hakkında ödeme emri yayımladı; adreslerinde bulunamayan futbolculara resmi ilan tebliğ hükmünde sayılacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:30
Eski Sivassporlu Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic’e Vergi Şoku

Eski Sivassporlu Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic’e Vergi Şoku

Sivas Vergi Dairesi, Özbelsan Sivasspor’un eski futbolcuları Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic hakkında ödeme emri çıkarıldığını ilân etti. Karar, gazetede yayımlanan resmi ilanla duyuruldu.

Futbol piyasasında borç takibatları sürerken, ilgili mükelleflere gönderilen tebligatlara devam ediliyor. Bu kapsamda Sivasspor’dan ayrılan üç futbolcuya vergi borcu bildiriminde bulunuldu; ancak tebligatların adreslerinde bulunamayan futbolculara ulaştırılamadığı belirtildi.

Kulüpten ayrılma tarihleri şu şekilde kaydedildi: Claudemir 2020-2021 sezonunda, Serhiy Rybalka aynı dönemde, Petar Skuletic ise 2019-2020 sezonunda takımdan ayrıldı.

Resmi tebligat yerine geçecek

Sivas Defterdarlığı Site Vergi Dairesi Müdürlüğü, üç futbolcuyla ilgili yasal süreci başlattı. 7 Kasım tarihli resmi ilanda, mükelleflerin bir ay içinde vergi dairesine başvurmaları halinde tebligatın elden yapılacağı, aksi halde ilanın tebliğ hükmünde sayılacağı kaydedildi.

Resmî ilanda borç miktarları şöyle açıklandı: Claudemir’in 2021 yılına ait 1 milyon 131 bin 93 lira ana borcu, Serhiy Rybalka’nın 625 bin 924 lira tutarındaki vergi borcu ve Petar Skuletic’in 2020 yılına ait 689 bin 897 lira borcu yer aldı.

Vergi dairesinin yayımladığı ilân, tebligata muhatap olunamaması durumunda yasal süreç açısından bağlayıcı kabul edilecek.

ÖZBELSAN SİVASSPOR’UN ESKİ FUTBOLCULARI CLAUDEMİR, SERHİY RYBALKA VE PETAR SKULETİC’İN VERGİ...

ÖZBELSAN SİVASSPOR’UN ESKİ FUTBOLCULARI CLAUDEMİR, SERHİY RYBALKA VE PETAR SKULETİC’İN VERGİ BORÇLARINI ÖDEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI. SİVAS VERGİ DAİRESİ, ÜÇ FUTBOLCU İÇİN ÖDEME EMRİ ÇIKARARAK GAZETEDE RESMİ İLAN YAYIMLADI.

ÖZBELSAN SİVASSPOR’UN ESKİ FUTBOLCULARI CLAUDEMİR, SERHİY RYBALKA VE PETAR SKULETİC’İN VERGİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boccede Dünya Hedefi: Ayşenur Nazlı Korkmaz İspanya'ya Hazırlanıyor
2
Muğla Büyükşehir Bisiklet Takımı Kıta Takımı Statüsüne Kabul Edildi
3
Sabri Kıroğlu'nun Hedefi: Tokyo Deaflympics'te Altın Madalya
4
Senoz Vadisi'nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası — 8-9 Kasım 2025
5
Elazığlı Emre Kara U16 Hentbol Milli Takım Kampına Davet Edildi
6
Eski Sivassporlu Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic’e Vergi Şoku

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı