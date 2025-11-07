Eski Sivassporlu Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic’e Vergi Şoku

Sivas Vergi Dairesi, Özbelsan Sivasspor’un eski futbolcuları Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic hakkında ödeme emri çıkarıldığını ilân etti. Karar, gazetede yayımlanan resmi ilanla duyuruldu.

Futbol piyasasında borç takibatları sürerken, ilgili mükelleflere gönderilen tebligatlara devam ediliyor. Bu kapsamda Sivasspor’dan ayrılan üç futbolcuya vergi borcu bildiriminde bulunuldu; ancak tebligatların adreslerinde bulunamayan futbolculara ulaştırılamadığı belirtildi.

Kulüpten ayrılma tarihleri şu şekilde kaydedildi: Claudemir 2020-2021 sezonunda, Serhiy Rybalka aynı dönemde, Petar Skuletic ise 2019-2020 sezonunda takımdan ayrıldı.

Resmi tebligat yerine geçecek

Sivas Defterdarlığı Site Vergi Dairesi Müdürlüğü, üç futbolcuyla ilgili yasal süreci başlattı. 7 Kasım tarihli resmi ilanda, mükelleflerin bir ay içinde vergi dairesine başvurmaları halinde tebligatın elden yapılacağı, aksi halde ilanın tebliğ hükmünde sayılacağı kaydedildi.

Resmî ilanda borç miktarları şöyle açıklandı: Claudemir’in 2021 yılına ait 1 milyon 131 bin 93 lira ana borcu, Serhiy Rybalka’nın 625 bin 924 lira tutarındaki vergi borcu ve Petar Skuletic’in 2020 yılına ait 689 bin 897 lira borcu yer aldı.

Vergi dairesinin yayımladığı ilân, tebligata muhatap olunamaması durumunda yasal süreç açısından bağlayıcı kabul edilecek.

