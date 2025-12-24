DOLAR
Eskiköy: Amacımız ligde kalmak, kupada gençlerle

Eyüpspor Yard. Antrenörü Umut Eskiköy, kupada genç oyunculara şans vereceklerini ve önceliklerinin ligde kalmak olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 23:31
Samsun'da Eyüpspor Yardımcı Antrenörü açıklaması

SAMSUN (İHA) – Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Eyüpspor, deplasmanda Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Umut Eskiköy değerlendirmelerde bulundu.

Eskiköy sözlerine şöyle başladı: "Bugün 19 yaş ortalaması ile sahaya çıktık. Bu yönetimle birlikte aldığımız bir karardı. Puan durumu ligde malum. Alt sıralarda bulunuyoruz. İkinci yarıdaki tek hedefimiz Süper Lig’de kalmak. Onun için 19 yaş altı oyuncular ile kupa maçlarına çıkacağız. Samsunspor Avrupa’da ülkemizi başarı ile temsil ediyor. Daha da ileri gideceklerini düşünüyoruz. Maçın ilk yarım saatinde oyuncularımız maça adapte olamadı. Daha sonrasındaki mücadeleden ise memnunum. Çocukların gelişimi için güzel bir maçtı. Samsunspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Bizim için de güzel bir deneyimdi"

