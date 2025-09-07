DOLAR
Eskişehir'de Dev Ekranda Final Heyecanı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Eskişehirliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalini AK Parti'nin kurduğu dev ekranda Dede Korkut Parkı'nda izledi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:28
Eskişehir'de Dev Ekranda Final Heyecanı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Eskişehir'de dev ekranda milli voleybol final heyecanı

Dede Korkut Parkı'nda izleme etkinliği

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

Karşılaşma, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan ekranla Dede Korkut Parkı'nda yayımlandı. Parkı dolduran Eskişehirliler müsabakanın başlangıcında alkış ve tezahüratlarla milli takıma destek verdi.

Yetkililerden destek ve bayrak dağıtımı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, alandaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve formalarla maçı takip ederek milli maç heyecanı yaşadı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak AA muhabirine, milli maç dolayısıyla Dede Korkut Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Festivaller parkındayız. Halkımız da artık burayı benimsedi. Durmayacağız, etkinliklerimizi festivallerimizi yapmaya devam edeceğiz. Akşam da A Milli Futbol Takımı'mızın maçı var. Halkımızı o maç için de buraya bekliyoruz. Akşam da güzel bir maç olacaktır." diye konuştu.

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi. AK Parti Eskişehir Miletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, maç öncesi vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

