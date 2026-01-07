Eskişehir'de 'Gençler Karate Takım İl Birinciliği' sona erdi

Eskişehir'de 'Gençler Karate Takım İl Birinciliği Müsabakaları' sona erdi

Eskişehir'de düzenlenen 'Gençler Karate Takım İl Birinciliği Müsabakaları', Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Okul Sporları' kapsamında kent genelinde yürütülen turnuvalar serisinin önemli bir ayağı olarak başarıyla tamamlandı.

Müsabakalarda heyecan ve rekabet

Genç sporcuların mücadele ettiği organizasyonda izleyiciler yoğun rekabet ve kıyasıya mücadeleye tanıklık etti. Karşılaşmalar boyunca sporcuların sergilediği teknik ve disiplin dikkat çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, müsabakalara katılan tüm sporcuları gösterdikleri azim ve mücadele nedeniyle tebrik etti ve il çapında düzenlenen bu tür etkinliklerin gençlerin sportif gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

