Eskişehir'de Okullar Arası Badminton İl Birinciliği Sona Erdi

Final heyecanı ödül töreniyle taçlandırıldı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Okullar Arası Badminton Küçük, Yıldız ve Genç (Kız-Erkek) İl Birinciliği müsabakaları, final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı.

Eskişehir’in farklı okullarından gelen onlarca sporcu, turnuva boyunca kıyasıya mücadele etti. Organizasyon, kentteki spor kültürünü canlandırma ve gençleri spora teşvik etme hedefi doğrultusunda izleyicilere keyifli anlar sunarken, müsabakaların yüksek temposu dikkat çekti.

Turnuva süresince genç raketlerin sergilediği azim kadar, müsabaka sonlarında birbirlerini tebrik eden sporcuların centilmenliği de takdir topladı. Etkinlik, hem sportif performansların hem de fair-play ruhunun ön plana çıktığı bir organizasyon olarak değerlendirildi.

Ödül töreniyle sona eren il birinciliği, Eskişehir'de genç sporcuların gelişimine katkı sağlamayı ve geleceğin şampiyonlarını desteklemeyi amaçlayan çalışmaların önemini bir kez daha gösterdi.

