Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Yılın İlk Değerlendirme Toplantısı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen yılın ilk değerlendirme toplantısında geçmiş dönem analizleri yapıldı ve yeni dönem projeleri ile hedefleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:11
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, yeni dönem hedeflerinin ve projelerin ele alındığı yılın ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve toplantı amaçları

Toplantıya İl Müdürlüğü idaresi ve şube müdürleri katıldı. Görüşmelerde geçen dönemin çalışmaları analiz edilirken, yeni dönem için yol haritası belirlendi.

Gündem ve öncelikler

Toplantı kapsamında, gençlere ve sporculara yönelik sunulan hizmetlerin daha etkin, kapsayıcı ve kaliteli hale getirilmesi amacıyla planlanan projeler masaya yatırıldı. Ayrıca il genelindeki sportif faaliyetlerin ve gençlik çalışmalarının verimliliğini artıracak stratejiler üzerinde duruldu.

Hedefler ve beklentiler

Görüşmede, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik hedefler vurgulanarak, uygulamaya yönelik adımların takip edileceği belirtildi.

