Eskişehir Rallisi: Buğra Banaz-Onur Ahıskalı zirvede

Yarışın özeti

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Eskişehir Rallisi, Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin birinciliğiyle tamamlandı. Organizasyonu Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından yapılan ve Fransa, İspanya, Romanya ile İtalya'dan sporcuların da katıldığı yarışa toplam 86 sporcu ve 43 otomobil katıldı.

Ralli, 126 bin 72 kilometrelik toprak zemin üzerinde gerçekleştirildi ve 10 özel etaptan oluştu.

Genel sonuçlar

Yarışı Toksport WRT adına mücadele eden Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ilk sırada tamamladı. Banaz-Ahıskalı, aynı zamanda Sınıf 2 birincisi oldu ve avantaj etabını da kazandı.

GP Garage My Team'den Romanyalı Anderi Dan Girtofan-Emil Dorin Pulpea ikinciliği elde ederken, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan-Oytun Albayrak üçüncü sırada yer aldı.

Rallinin takımlar birincisi Toksport WRT olurken, genç pilotlar birinciliğini Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz kazandı. Kadın pilotlar ve kadın yardımcı pilotlar birinciliği ise Eda Soylu-Çiçek Güney ekibinin oldu.

Sınıf ve kategori kazananları

Sınıf 3: Ali Türkkan-Oytun Albayrak

Sınıf 4 ve İki Çeker: Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren

Sınıf 5: Demir Sancaklı (annesi Asena Sancaklı ile yarıştı)

Sınıf N: Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ

Banaz etabıyla tamamlanan rallinin Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası klasmanında birinciliği Gürol Baranlı-Koray Akgün kazandı. GMG Garage Racing Team adına yarışan ekip, aynı zamanda Kategori 3 birincisi oldu.

Kupada genel klasman ikinciliğini ve Kategori 2 birinciliğini Evren Olcay-Yenal Kaya, üçüncülüğü ise Alptekin Işıkalp-Sevilay Genç elde etti. Kategori 1'de Çiğdem Tümerkan-Michele Blardi ilk sırada yer alırken, Tümerkan kadın pilotlar, Sevilay Genç ise kadın yardımcı pilotlar birincisi oldu.

Ödül töreni ve sonraki etap

Yarışların ardından dereceye giren sporcular, kentteki bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen törende kupalarını aldı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 4-5 Ekim tarihlerinde Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilecek Kocaeli Rallisi ile devam edecek.