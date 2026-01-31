Eskişehirli Eylül Sare Karav, Spor Toto Yıldızlar Ligi'nde Türkiye 3'üncüsü

29 kilogram kumitede önemli başarı

Sakarya'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Eylül Sare Karav, yarıştığı kategoride önemli bir derece elde etti.

Eylül Sare Karav, 29 kilogram kumite kategorisinde mücadele ederek Türkiye 3'üncüsü oldu. Genç sporcu, turnuvada sergilediği performansla göz doldurdu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, hem Eylül Sare Karav'ı hem de emeği geçen antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

