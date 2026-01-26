Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi 2025-2026 Şampiyonu: Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı

Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi 2025-2026 tamamlandı
2025-2026 sezonu Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi müsabakaları, oynanan final maçları ile sona erdi. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Final ve ödül töreni
Kupalar ve madalyalar, TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, Altınoluk İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü Başantrenörü İbrahim Calışkan ve Kayseri Voleybol Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin tarafından takdim edildi.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar şu şekilde belirlendi:
Birinci: Voleybol Spor Kulübü - A Takımı
İkinci: Voleybol Spor Kulübü - B Takımı
Üçüncü: Altınoluk İzzet Öksüzkaya Kulübü Takımı
Şampiyon olan Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı, Kayseri’yi Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.
2025-2026 SEZONU KAYSERİ YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL SÜPER LİGİ MÜSABAKALARI FİNAL MAÇLARI İLE TAMAMLANDI.