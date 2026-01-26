Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi 2025-2026 Şampiyonu: Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı

2025-2026 Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi final maçları tamamlandı; Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı şampiyon oldu ve Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:12
Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi 2025-2026 tamamlandı

2025-2026 sezonu Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi müsabakaları, oynanan final maçları ile sona erdi. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Final ve ödül töreni

Kupalar ve madalyalar, TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, Altınoluk İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü Başantrenörü İbrahim Calışkan ve Kayseri Voleybol Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin tarafından takdim edildi.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar şu şekilde belirlendi:

Birinci: Voleybol Spor Kulübü - A Takımı

İkinci: Voleybol Spor Kulübü - B Takımı

Üçüncü: Altınoluk İzzet Öksüzkaya Kulübü Takımı

Şampiyon olan Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı, Kayseri’yi Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

