Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi 2025-2026 Şampiyonu: Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı

2025-2026 Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi final maçları tamamlandı; Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı şampiyon oldu ve Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil edecek.