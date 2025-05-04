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Eskişehirspor, 2 Yıl Sonra Profesyonel Lige Yükseldi

Eskişehirspor, 2 yıl aradan sonra şampiyon olarak profesyonel liglere döndü. Taraftar, büyük sevinç yaşadı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 18:34
Eskişehirspor, 2 Yıl Sonra Profesyonel Lige Yükseldi

Eskişehirspor, 2 Yıl Aradan Sonra 3. Lig'de

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta kazandığı şampiyonluk ile profesyonel liglere geri dönmeyi başardı. Kırmızı-siyahlı ekip, ligin son haftasında Mersin temsilcisi Mezitli 33 Spor ile karşılaştı ve maçı 1-0 kazanarak 3. Lig'e yükseldi.

Taraftar Sevinci Dede Korkut Parkı'nda

Maç sonunda, Eskişehirspor taraftarı Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda karşılaşmayı izledi. Son düdüğün sesiyle birlikte taraftarlar, takımın şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Marşlar söyleyip, park çevresinde araç konvoyları oluşturarak sevinçlerini paylaştı.

Bayrak ve atkılar sallayan taraftarların oluşturduğu bu görsel şölen, Eskişehir şehrinde uzun süre unutulmayacak anlar arasında yer aldı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta normal sezonun son haftasında Mersin'de karşılaştığı Mezitli 33...

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta normal sezonun son haftasında Mersin'de karşılaştığı Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor'un taraftarı kentte sevinç gösterilerinde bulundu.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta normal sezonun son haftasında Mersin'de karşılaştığı Mezitli 33...

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta normal sezonun son haftasında Mersin'de karşılaştığı Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor'un taraftarı kentte sevinç gösterilerinde bulundu.

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