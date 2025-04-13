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Eskişehirspor'un Maçını 20 Bin Taraftar İzledi

Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig'deki maçını 20 bin 117 seyirci tribünde takip etti.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 16:30
Eskişehirspor'un Maçını 20 Bin Taraftar İzledi

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'taki önemli karşılaşmasında, İrfan Aksoy İnşaat Ereğlispor ile karşılaştı. Bu mücadele, 20 bin 117 biletli taraftar tarafından izlendi.

Maç, Eskişehir Yeni Stadı'nda oynandı ve taraftarlar, kırmızı-siyahlı ekibin 23. hafta karşılaşmasına büyük bir ilgi gösterdi. Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan 20 bini aşkın taraftar, yoğun güvenlik önlemleri altında stada girmeye başladı.

Taraftarların stada akın etmesi ile birlikte, uzun araç kuyrukları oluştu. Maça katılmak isteyen bazı taraftarlar, stat önündeki bilet satış noktalarında yoğunluğa sebep oldu.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre, toplam 20 bin 117 biletli taraftar, takımlarını desteklemek için statta yer aldı. Öte yandan maraton tribününde, 4 bin kırmızı ve siyah bayrak eşliğinde tezahüratlar yaparak, takımlarına destek verdiler.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'taki İrfan Aksoy...

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'taki İrfan Aksoy İnşaat Ereğlispor karşılaşmasını 20 bin 117 biletli taraftar takip etti. Taraftarlar, maç öncesinde stadyum çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'taki İrfan Aksoy...

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'taki İrfan Aksoy İnşaat Ereğlispor karşılaşmasını 20 bin 117 biletli taraftar takip etti. Taraftarlar, maç öncesinde stadyum çevresinde yoğunluk oluşturdu.

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