EuroBasket 2025 Finali: Türkiye - Almanya

EuroBasket 2025 Finalinde Türkiye ile Almanya Arenada Karşılaştı

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Milliler, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile Arena Riga'da kozlarını paylaştı.

Maça Başlayan 5'ler

Türkiye, maça Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk beşiyle başladı. Turnuvada Türkiye ile 8'de 8 yapan iki takımdan biri olan Almanya ise Schröder, Obst, Bonga, Theis ve Wagner beşiyle sahadaydı.

Protokol ve Önemli Konuklar

Final maçını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak de takip etti. Bakan Bak'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti milletvekilleri Fuat Oktay, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mustafa Varank, Ünal Karaman, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile diğer davetliler maçta yer aldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de finali salonda takip edenler arasındaydı.

Tribünler ve Atmosfer

Arena Riga'daki Türkiye-Almanya finali kapalı gişe oynandı. Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük takımının belirlendiği karşılaşmayı yaklaşık 11 bin seyirci izledi. Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden Riga'ya gelen çok sayıda Türk taraftar tribünlerde yerini aldı ve maça büyük destek verdi.