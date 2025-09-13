EuroBasket 2025: Türkiye Yunanistan'ı 94-68 Yenip Finale Yükseldi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından yıldız oyuncular Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alperen Şengün: "Savaştık ve kazandık"

Alperen Şengün duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çok mutluyum. Bu bizim hayalimizdi. Bunun için çalıştık. Gerçekten çok güzel bir takımımız var. Savaştık ve kazandık."

Karşılaşmada "12 Dev Adam" şarkısı çalındığı esnada eşlik ettiğinin hatırlatılması üzerine Alperen Şengün, "Büyük bir sayı farkı vardı ve gerçekten çok mutluydum. O şarkı bizim her maçtan önce dinlediğimiz şarkı. O anda çalınca ben de duygularımı dışarı vurdum." şeklinde görüş belirtti.

Furkan Korkmaz: "Daha iyi bir senaryo hayal edemezdik"

Furkan Korkmaz, erkek basketbolunda uzun bir aradan sonra "12 Dev Adam" ruhunu yeniden yaşattıklarını kaydetti. "Çok mutluyum. Çok farklı bir galibiyet oldu. Yarı final maçı için belki de daha iyi bir senaryo hayal edemezdik. Maça çok iyi başlamamız gerektiğini biliyorduk. Zaten bunu yapacak çok yetenekli bir ekibe sahibiz. Bugün de ilk dakikadan itibaren bunu gösterdik. Uzun yıllar sonra tekrardan '12 Dev Adam' ruhunu hakikaten yaşatıyoruz. Umarım bundan sonra yolun sonu altın madalya olur."

Furkan, alınan galibiyetin önemine değinerek, "Bu kadar dominant bir oyun hakikaten çok özel ve güzel. Ama şu an bunu kutlamak yerine Almanya maçına hazırlanmamız gerekiyor çünkü işimiz daha bitmedi. Tabii ki gelebilen herkesi buraya bekliyoruz. Bu salonu kırmızıyla ve beyazla dolduralım. Gelemeyenlerin de zaten ekran başında bizi izleyeceklerinden şüphemiz yok. Onların desteğini her dakika, her saniye arkamızda hissediyoruz. Umarım altın madalya ile ülkemize döneriz." değerlendirmesinde bulundu.