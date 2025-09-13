EuroBasket 2025: Türkiye Yunanistan'ı 94-68 Yenip Finale Yükseldi

A Milli Takım, EuroBasket 2025'te Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükseldi; Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz duygularını paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:37
EuroBasket 2025: Türkiye Yunanistan'ı 94-68 Yenip Finale Yükseldi

EuroBasket 2025: Türkiye Yunanistan'ı 94-68 Yenip Finale Yükseldi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından yıldız oyuncular Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alperen Şengün: "Savaştık ve kazandık"

Alperen Şengün duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çok mutluyum. Bu bizim hayalimizdi. Bunun için çalıştık. Gerçekten çok güzel bir takımımız var. Savaştık ve kazandık."

Karşılaşmada "12 Dev Adam" şarkısı çalındığı esnada eşlik ettiğinin hatırlatılması üzerine Alperen Şengün, "Büyük bir sayı farkı vardı ve gerçekten çok mutluydum. O şarkı bizim her maçtan önce dinlediğimiz şarkı. O anda çalınca ben de duygularımı dışarı vurdum." şeklinde görüş belirtti.

Furkan Korkmaz: "Daha iyi bir senaryo hayal edemezdik"

Furkan Korkmaz, erkek basketbolunda uzun bir aradan sonra "12 Dev Adam" ruhunu yeniden yaşattıklarını kaydetti. "Çok mutluyum. Çok farklı bir galibiyet oldu. Yarı final maçı için belki de daha iyi bir senaryo hayal edemezdik. Maça çok iyi başlamamız gerektiğini biliyorduk. Zaten bunu yapacak çok yetenekli bir ekibe sahibiz. Bugün de ilk dakikadan itibaren bunu gösterdik. Uzun yıllar sonra tekrardan '12 Dev Adam' ruhunu hakikaten yaşatıyoruz. Umarım bundan sonra yolun sonu altın madalya olur."

Furkan, alınan galibiyetin önemine değinerek, "Bu kadar dominant bir oyun hakikaten çok özel ve güzel. Ama şu an bunu kutlamak yerine Almanya maçına hazırlanmamız gerekiyor çünkü işimiz daha bitmedi. Tabii ki gelebilen herkesi buraya bekliyoruz. Bu salonu kırmızıyla ve beyazla dolduralım. Gelemeyenlerin de zaten ekran başında bizi izleyeceklerinden şüphemiz yok. Onların desteğini her dakika, her saniye arkamızda hissediyoruz. Umarım altın madalya ile ülkemize döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'da Eylül Divan Kurulu: Özbek'ten Tüzük ve Futbol Mesajı
2
Kadınlar Voleybolunda Bahçelievler Galibiyeti
3
Serge Aurier'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
4
RAMS Başakşehir Jakub Kaluzinski transferini resmen açıkladı
5
TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yarışları Başladı
6
Sivasspor, Sarıyer maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
7
Almanya 98-86 Finlandiya: EuroBasket 2025'te Finalde

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak