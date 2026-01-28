Selçuk İnan: Fenerbahçe Önünde Kazanmak İçin Sahaya Çıkacağız

Antrenman öncesi değerlendirmeler ve maç hedefi

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Körfez Brunga Tesisleri’nde düzenlenen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnan, "Türkiye’nin en güçlü takımlarından birine karşı oynayacağız. Kendimize mücadelemize ve alacağımız puan ve puanlara odaklıyız. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Maç hazırlıklarına ve takımın son durumuna ilişkin konuşan İnan, transfer tedbirinin kaldırılmasından sakatlık durumlarına kadar birçok konuyu değerlendirdi.

Samsunspor maçı ve saha kenarı değerlendirmesi

Geçen haftaki Samsunspor maçını tribünden izlemenin saha kenarına göre daha zor olduğunu vurgulayan İnan, "Maçı tribünde izlemek çok daha zor. Samsunspor bizim adımıza zor bir maç, zor bir deplasmandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çalıştığımız her şeyi neredeyse harfiyen sahada gösterdiler" ifadelerini kullandı. İnan, takım savunmasının üst düzey olduğunu ve geçişlerde pozisyonlar bulduklarını ancak final paslarında biraz daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Şehir ve takım havası: "Şölen haftası"

Fenerbahçe karşılaşmasını şehirde büyük bir heyecanla beklediklerini belirten İnan, "16-17 yıl aradan sonra lige çıktık ve bu haftaları bizim gibi takımlar için bir bayram haftası gibi görüyorum. Şölen havasında bir hafta geçecek" dedi. Teknik adam, rakibin zaaflarını değerlendirerek taktik çalışmalarını sürdürdüklerini ve doğru oynayıp mücadele edilirse galibiyetin mümkün olduğunu ekledi.

Oyun ve odak: Hesaplar dışında kalıyoruz

Şampiyonluk yarışının yarattığı hesapların takımın odağı olmadığını söyleyen İnan, "Ben sadece benim takımımın sahada vereceği mücadele ve kazanacağı puan ve puanlara odaklıyım" dedi. Rakiplerin lig hesaplarının kendi sorumlulukları olmadığını vurguladı.

Baskı, yetenek ve mücadele

Galatasaray galibiyetinin ardından artan beklentiyi baskı unsuru haline getirmemeye çalıştıklarını belirten İnan, büyük takımlara karşı yeteneğin fark yaratabileceğini ancak Kocaelispor’un önceliğinin sahada mücadele ve iyi oyun olduğunu söyledi: "Taraftarlar bunu görüyor. Bununla beraber sonuç da gelirse ne güzel olur."

Transfer kısıtları: 2004 ve üstü şartı

Transfer gündemine ilişkin İnan, Vukovic dosyasının kapandığını ancak kulübün finansal limitlerinin halen ekside olduğunu anlattı. Transfer açıldığı halde kontenjan sınırlamasına dikkat çekerek, "Eğer bir transfer olacaksa kontenjan olması lazım. Yani 2004 doğumlu ve üstü bir oyuncu alabiliriz" dedi. Oleksandr Syrota'nın muhtemel ayrılığı halinde görüştükleri 2004 ve üstü doğumlu 1-2 oyuncudan birini alabileceklerini ekledi.

Sakatlıklar: Smolcic, Jovanovic ve Joseph Nonge

Hrvoje Smolcic ve Aleksandar Jovanovic’in durumunun henüz netleşmediğini belirten İnan, "Smolcic muhtemelen 3 gün sonra takımla çalışmalara başlayacak. Jovanovic için de benzer bir öngörümüz var ancak bugün maçta oynayıp oynamayacaklarıyla ilgili bir şey söylemek çok erken" dedi. Joseph Nonge'nin tedavi sürecini tamamladığını ve antrenmanda yer aldığını, transfer iddialarının ise somut bir dayanağı olmadığını söyledi.

Maç yaklaşırken son söz: Öncelik galibiyet

Fenerbahçe'nin Avrupa maçından dolayı yorgun olmasının avantaj sağlayıp sağlamayacağına dair soruya İnan, "Yorgunluk avantaj olarak görülebilir ama hangi takım olursa olsun kendi sahamız ve seyircimiz önünde biz kazanmak için sahaya çıkacağız" şeklinde yanıt verdi. İnan, ligde kazanılan her puanın çok değerli olduğunun bilincinde olduklarını belirtti.

Kocaeli meydan okuyor

Rakip analizleri ve ev sahibi avantajına değinen İnan, "Biz de Fenerbahçe'nin bütün maçlarını, oyuncularını analiz etmeye çalışıyoruz. Evet, Kocaelispor rakip takımlar için zor bir deplasman oldu. Bunun sadece sözde kalmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Maç Detayı: Trendyol Süper Lig, 20. hafta — 2 Şubat Pazartesi, 20.00, Kocaeli Stadyumu.

