Sarıgöl'de ilkokullara spor malzemesi desteği

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin bedensel, sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla gönderilen spor malzemelerinin ilkokullara dağıtımına başlandı.

Dağıtım ve teslimat

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teslim alınan spor malzemeleri, yapılan planlama doğrultusunda okullara ulaştırılıyor. Bu kapsamda Şeyhdavutlar İlkokulu ile Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu İlkokuluna spor malzemeleri teslim edildi.

Yetkili açıklaması

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, teslimat sırasında yaptığı açıklamada, "Planlama kapsamında bugün Şeyhdavutlar İlkokulu ile Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu İlkokulu’na spor malzemelerinin teslimini gerçekleştirdik. Spor malzemelerine kavuşan okul ve öğrencilerimizin sevinci görülmeye değerdi. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERİN BEDENSEL, SOSYAL VE SPORTİF GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA GÖNDERİLEN SPOR MALZEMELERİNİN İLKOKULLARA DAĞITIMINA BAŞLANDI.