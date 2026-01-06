Eurocup: Beşiktaş 97-76 Ratiopharm Ulm — 9. galibiyet

Eurocup: Beşiktaş 97 - Ratiopharm Ulm 76

Beşiktaş evinde farklı kazandı

Eurocup B Grubu 13. maçında Beşiktaş, evinde Alman ekibi Ratiopharm Ulm’ı 97-76 yendi ve gruptaki 9. galibiyetini aldı.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Beşiktaş: Jonah Mathews 18, Vitto Brown 23, Anthony Brown 17, Berk Uğurlu 6, Ante Zizic 10, Devon Dotson 6, Ismael Kamagate 4, Yiğit Arslan, Brynton Lemar 13

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Ratiopharm Ulm: Christopher Ledlum 17, Tobias Jensen 15, Mark Smith 13, Justin Simon 8, Malik Osborne 11, Mohamed Diakite 4, Meissa Faye 2, Diego Garavaglia 2, Christian Sengfelder 4

Başantrenör: TY Harrelson

Sayı periyotları:

1. Periyot: 26-26

Devre: 47-38 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 69-58 (Beşiktaş lehine)

Maçın önemli skor katkıları arasında Vitto Brown 23, Jonah Mathews 18, Anthony Brown 17 ve Brynton Lemar 13 yer aldı. Konuk ekipten ise Christopher Ledlum 17, Tobias Jensen 15, Mark Smith 13 ve Malik Osborne 11 öne çıkan isimler oldu.

EUROCUP B GRUBU 13. MAÇINDA BEŞİKTAŞ, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ALMAN EKİBİ RATİOPHARM ULM'I 97-76'LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ. SİYAH-BEYAZLILAR 9. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.