Euroleague 19. Hafta: Fenerbahçe 108-93 Baskonia'yı Yendi, A. Efes Evinde Kaybetti
Euroleague'in 19. haftası oynanan müsabakaların ardından tamamlandı. Haftada Fenerbahçe Beko'nun dış sahadaki başarılı görüntüsü ve A. Efes'in evindeki sürpriz mağlubiyeti öne çıktı.
Haftanın öne çıkan sonuçları
Fenerbahçe Beko, Buesa Arena'da karşılaştığı Baskonia'yı 108-93 mağlup ederek dış sahada üst üste 4. galibiyetini aldı.
A. Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynadığı Kızılyıldız karşısında 65-87 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, derbide Olympiakos'a 82-87 mağlup oldu.
Puan durumu ve dikkat çeken ekipler
Valencia Basket, son 8 maçının 7'sini kazanarak 13 galibiyet, 6 mağlubiyet ile averajla liderliğe yükseldi.
Hapoel Tel Aviv haftayı 13 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 2. sırada kapattı.
Ligde 1 maçı eksik olan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 3. sırada yer alıyor.
A. Efes ise 6 galibiyet, 13 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor.
Panathinaikos haftayı 12 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 5. sırada tamamladı.
Ligin son sırasında ise 6 galibiyeti bulunan Partizan yer alıyor.
19. hafta toplu sonuçları
Hapoel Tel Aviv: 80 - Zalgiris Kaunas: 93
ASVEL: 94 - Paris Basketbol: 89
Barcelona: 74 - Monaco: 90
Valencia Basket: 86 - Partizan: 73
A. Efes: 65 - Kızılyıldız: 87
Baskonia: 93 - Fenerbahçe Beko: 108
Panathinaikos: 82 - Olympiakos: 87
Bologna: 97 - Olimpia Milano: 85
Real Madrid: 107 - Dubai Basketbol: 93
Bayern Münih: 95 - Maccabi Tel Aviv: 71
