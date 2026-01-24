Euroleague'de Çift Maç Haftası: Türk Takımları 4'te 2, Fenerbahçe Zirveye Ortak

Euroleague’de çift maç haftası geride kaldı

Euroleague’de çift maç haftasını geride bırakırken, haftayı Türk takımları 4’te 2 yaparak tamamladı.

Euroleague’de çift maç haftasında 23 ve 24. hafta karşılaşmaları oynandı.

Fenerbahçe Beko iki galibiyetle zirveye ortak oldu

1 maçı eksik Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna’yı 85-80, evinde Baskonia’yı 84-71 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde 16. galibiyetini alarak zirveye ortak oldu.

A. Efes ise kötü gidişatını bu hafta da sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, Hapoel Tel Aviv’e 71-66, Olympiakos’a 74-68 kaybetti. Türk başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathianikos, haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

Puan durumu ve diğer gelişmeler

Sezona iyi bir başlangıç yapan Hapoel Tel Aviv, son maçında Partizan’a 104-101 kaybetti. Ligde 16 galibiyet, 7 mağlubiyet bulunan İsrail ekibi averajla liderliğini sürdürdü. Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, bu hafta 16. galibiyetini elde ederek zirveye ortak oldu. Bu iki takım ligde 23 maça çıktı.

Son haftalarda galibiyet serisi yakalayan Real Madrid ile haftayı 2’de 2 yaparak kapatan Barcelona da 16. galibiyetine ulaştı. Euroleague’de üst üste 8. yenilgisini alan A. Efes, 6 galibiyet, 18 mağlubiyetle 19. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında 6 galibiyeti olan ASVEL yer alıyor.

24. haftanın toplu sonuçları

A. Efes: 68 - Olympiakos: 74

Maccabi Tel Aviv: 75 - Panathinaikos: 71

Olimpia Milano: 82 - Zalgiris Kaunas: 86

Bayern Münih: 93 - Valencia Basket: 89

Real Madrid: 90 - Monaco: 78

Paris Basketbol: 79 - Dubai Basketbol: 99

Fenerbahçe Beko: 84 - Baskonia: 71

Virtus Bologna: 93 - Kızılyıldız: 102

Partizan: 104 - Hapoel Tel Aviv: 101

ASVEL: 91 - Barcelona: 98

